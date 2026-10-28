I Paesi Bassi non parteciperanno alla 71esima edizione dell’ Eurovision Song Contest , in programma martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 maggio 2027. Martin Green, direttore della competizione canora, ha dichiarato: “I media del servizio pubblico esistono per servire il loro pubblico ed è giusto che i nostri Membri valutino queste questioni attentamente, in dialogo con le loro comunità”.

Il direttore dell’Eurovision Song Contest ha proseguito: ”I Paesi Bassi sono uno dei Paesi fondatori del Contest e hanno fatto parte della famiglia dell’Eurovision dalla prima edizione nel 1956. Artisti, fan ed emittenti olandesi hanno plasmato il Contest per sette decadi e i Paesi Bassi sono stati una voce creativa e preziosa al suo interno. Riconosciamo che le opinioni sul Contest siano profondamente e sinceramente forti in questo momento, e che differiscano ampiamente, sia all'interno delle nazioni che tra di esse. Non sminuiamo nessuna di queste opinioni. I media del servizio pubblico esistono per servire il loro pubblico ed è giusto che i nostri Membri valutino queste questioni attentamente, in dialogo con le loro comunità”.

Come rilanciato dall’ ANSA , la NPO , l'organizzazione che coordina il servizio pubblico radiotelevisivo olandese, ha deciso di non partecipare alla prossima edizione dell’ Eurovision Son Contest per le tensioni su Israele. Martin Green ha commentato la decisione con una lunga nota condivisa sul sito ufficiale della competizione canora: “Siamo profondamente dispiaciuti che la NPO non partecipi all'Eurovision Song Contest 2027. Comprendiamo la loro decisione e rispettiamo la forza del sentimento dietro ciò nei Paesi Bassi”.

Infine, Martin Green ha concluso: “Allo stesso tempo, crediamo che l'Eurovision Song Contest sia importante in un mondo diviso. È uno dei pochi momenti ogni anno in cui persone provenienti da tutta Europa e non solo si uniscono attorno alla musica, alla creatività e a un'esperienza condivisa. Quello spirito di unità è ciò che il Contest ha sempre rappresentato e siamo impegnati a proteggerlo. Siamo molto felici che il Contest del 2027 sarà comunque trasmesso nei Paesi Bassi e non vediamo l'ora di accogliere nuovamente un rappresentante olandese non appena la NPO, i suoi membri e il pubblico, riterranno che sia il momento giusto. Continueremo a dialogare con la NPO e con i fan olandesi che tengono molto a questo evento”.

Nel corso degli anni i Paesi Bassi si sono affermati tra i grandi protagonisti della competizione canora conquistando il primo posto in ben quattro edizioni: nel 1957 con Corry Brokken, nel 1959 con Teddy Scholten, nel 1975 con i Teach-In e più recentemente nel 2019 con Duncan Laurence. L'Eurovision Song Contest 2027, in programma a Burgas, si svolgerà martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 maggio.