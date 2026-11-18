Il Sospetto, il nuovo crime con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi su Sky da gennaioSerie TV
Al centro una storia di segreti e sospetti, in cui il dubbio più difficile da affrontare riguarda proprio le persone che amiamo. Nel cast Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann, Ginevra Francesconi, Francesco Colella e Francesca Inaudi. In quattro episodi la serie, scritta da Mirko Cetrangolo e Matteo Menduni e diretta da Mauro Mancini, arriva da gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Ci sono verità che fanno paura, soprattutto quando riguardano le persone che amiamo. E sospetti che possono cambiare per sempre il modo in cui guardiamo chi ci sta accanto. Il dubbio più terribile è anche il più difficile da accettare nel teaser trailer appena rilasciato per IL SOSPETTO, il nuovo crime thriller Sky Original in quattro episodi in arrivo a gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi.
Prodotta da Sky Studios, Paco Cinematografica e Zucco Film, con la supervisione artistica di Francesca Manieri (We Are Who We Are, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Il Miracolo, Anna), Il Sospetto è una serie diretta da Mauro Mancini (Non odiare, Feisbum – Il film, Mani nude) e scritta da Mirko Cetrangolo (Non uccidere, Summertime, Blocco 181) e Matteo Menduni (1994, Sono Lillo, Non Uccidere). Le musiche originali sono di Dardust e Yakamoto Kotzuga.
il cast
Accanto a Pandolfi (Un’estate fa, Follemente, Il ragazzo dai pantaloni rosa), a Gassmann (Un professore, I bastardi di Pizzofalcone, Vangelo secondo Maria) e Francesconi (Genitori vs influencer, Buongiorno, mamma!, Un’estate fa), nel cast Francesco Colella (La Gioia, Christian, Il Gattopardo) e Francesca Inaudi (Tutti pazzi per amore, Il Cacciatore, Sconfort Zone).
Ministero Della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo: opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.
la sinossi
Questa storia inizia quando le altre finiscono. Sta per essere arrestato l’assassino di Giada Castucci, la cui morte ha sconvolto Viareggio. Mentre la città si prepara al famoso Carnevale, Maria (Ginevra Francesconi), diciassettenne timida con problemi d’udito, vorrebbe essere come le altre ragazze, ma ciò che vede all’inizio di questa storia cambia tutto. Maria, infatti, trova un oggetto della vittima nel capanno degli attrezzi, e nasce il dubbio più terribile: l’uomo di cui si fida di più, suo padre (Alessandro Gassmann), potrebbe essere coinvolto? E il comportamento sempre più nervoso del genitore non fa che aumentare il sospetto. In questo whodunit atipico, Maria affronta segreti, silenzi e sospetti, mentre anche sua madre (Claudia Pandolfi), stimato commissario, vacilla. Nei giorni che precedono il Carnevale, tra maschere e verità nascoste, Maria capirà che tutti ne indossano una. Perfino lei.
IL SOSPETTO – Da gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW