Al centro una storia di segreti e sospetti, in cui il dubbio più difficile da affrontare riguarda proprio le persone che amiamo. Nel cast Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann, Ginevra Francesconi, Francesco Colella e Francesca Inaudi. In quattro episodi la serie, scritta da Mirko Cetrangolo e Matteo Menduni e diretta da Mauro Mancini, arriva da gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Ci sono verità che fanno paura, soprattutto quando riguardano le persone che amiamo. E sospetti che possono cambiare per sempre il modo in cui guardiamo chi ci sta accanto. Il dubbio più terribile è anche il più difficile da accettare nel teaser trailer appena rilasciato per IL SOSPETTO, il nuovo crime thriller Sky Original in quattro episodi in arrivo a gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi.

Prodotta da Sky Studios, Paco Cinematografica e Zucco Film, con la supervisione artistica di Francesca Manieri (We Are Who We Are, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Il Miracolo, Anna), Il Sospetto è una serie diretta da Mauro Mancini (Non odiare, Feisbum – Il film, Mani nude) e scritta da Mirko Cetrangolo (Non uccidere, Summertime, Blocco 181) e Matteo Menduni (1994, Sono Lillo, Non Uccidere). Le musiche originali sono di Dardust e Yakamoto Kotzuga.