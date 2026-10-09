Gabry Ponte, annunciato nuovo concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Lo spettacolo debutterà a febbraio 2027 e unirà la musica dance alle performance di acrobati e artisti del circo contemporaneo. “Con Circotron non faremo un semplice dj set o concerto”, ha promesso Gabry Ponte

Il tour nei palazzetti partirà sabato 27 febbraio 2027 dall’Unipol Arena di Bologna . Il 6 marzo sarà la volta dell’Inalpi Arena di Torino. Seguiranno le due serate romane, il 12 e il 13 marzo, e infine il gran finale milanese all’Unipol Dome, il 19 e il 20 marzo. Il progetto è stato presentato a sorpresa a fine giugno, direttamente dal palco di San Siro Dance 2026. Davanti a decine di migliaia di persone, l’artista ha svelato il suo prossimo passo dopo gli eventi negli stadi. È passata un’estate, e la risposta dei fan sembra confermare la scommessa.

Il primo appuntamento romano di Circotron - The Dance Show - in programma il 13 marzo 2027 - è già sold out. Così, Gabry Ponte ha deciso di aggiungere una seconda serata al Palazzo dello Sport . Il nuovo show si terrà la sera prima, venerdì 12 marzo . Il raddoppio di Roma segue quello di Milano dove, all’Unipol Dome, era già stata aggiunta una data per far fronte alle richieste. I biglietti per il nuovo appuntamento sono in vendita sul sito di Live Nation.

Un dj set che diventa spettacolo circense

L’idea alla base di Circotron è portare in arena qualcosa di diverso da una semplice serata in consolle. Nel corso dello show i successi di Gabry Ponte si alterneranno ai numeri di acrobati e performer provenienti dal circo contemporaneo. Gli artisti in scena diventeranno parte della scenografia stessa, che cambierà in continuazione durante la serata. Il dj e produttore ha spiegato così il senso del progetto: “In un mondo iper-digitalizzato, dove tutto, anche la musica, passa attraverso gli schermi degli smartphone e dei social, il live è più importante che mai: è l’unico spazio reale in cui posso condividere emozioni con i miei fan e respirare la loro energia”. E ha aggiunto: “Per questo ho deciso di alzare l’asticella: con Circotron non faremo un semplice dj set o concerto, ma regaleremo un’esperienza visiva e sensoriale di un livello mai visto prima”.

Il momento d’oro di Gabry Ponte

Il nuovo tour arriva in una fase particolarmente fortunata per il dj torinese, considerato il producer italiano più ascoltato nel mondo sulle piattaforme digitali. Ex colonna degli Eiffel 65, la band di Blue (Da Ba Dee), negli anni ha costruito una lunga carriera solista. Oggi riempie stadi e arene in Italia come all’estero. Un ruolo importante in questa crescita lo ha avuto Tutta l’Italia, il brano uscito a gennaio 2025. La canzone è diventata la sigla ufficiale del 75esimo Festival di Sanremo e ha conquistato le radio e i social. Con lo stesso pezzo Gabry Ponte ha poi rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest di Basilea. Ora, Circotron punta ad aggiungere un nuovo capitolo a questo percorso.