Gabry Ponte è tra i DJ e produttori più acclamati a livello internazionale. L’artista si è affermato come membro degli Eiffel 65 al fianco di Jeffrey e Maury. Nel 1998 il trio ha lanciato la hit Blue (Da Ba Dee), nominata nella categoria Best Dance Recording alla 43esima edizione dei Grammy Awards Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A pochi giorni dal grande show allo stadio San Siro di Milano, Gabry Ponte ha annunciato un nuovo concerto in programma all’Unipol Dome del capoluogo lombardo. Nel 2027 il DJ e produttore porterà la sua musica anche a Bologna, Torino e Roma.

gabry ponte in tour, tutte le date del 2027 A febbraio Gabry Ponte alzerà il sipario su Circotron, il suo nuovo show itinerante. Dopo la prima data in programma all’Unipol Arena di Bologna, l’artista raggiungerà Torino, Roma e Milano. Nelle scorse ore il DJ e produttore ha comunicato il sold out dello show meneghino annunciando un nuovo concerto sul suo profilo Instagram che conta più di 900.000 follower: “Mi hanno appena dato una notizia pazzesca: la prima data di Milano di Circotron è già sold out. Avete polverizzato 15.000 biglietti in pochi giorni, grazie!”. Gabry Ponte ha aggiunto: “E la tribù non si ferma, nuova data: 19 marzo 2027, Unipol Dome, Circotron. Biglietti fuori ora, fateli volare”. Questo il calendario completo dell’attesa tournée: 27 febbraio 2027 - Bologna, Unipol Arena

- Bologna, Unipol Arena 6 marzo 2027 - Torino, Inalpi Arena

- Torino, Inalpi Arena 13 marzo 2027 - Roma, Palazzo dello Sport

- Roma, Palazzo dello Sport 19 marzo 2027 - Milano, Unipol Dome

- Milano, Unipol Dome 20 marzo 2027 - Milano, Unipol Dome Approfondimento Gabry Ponte a San Siro con gli Eiffel 65, Jovanotti e Salmo