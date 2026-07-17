Gabry Ponte è tra i DJ e produttori più acclamati a livello internazionale. L’artista si è affermato come membro degli Eiffel 65 al fianco di Jeffrey e Maury. Nel 1998 il trio ha lanciato la hit Blue (Da Ba Dee), nominata nella categoria Best Dance Recording alla 43esima edizione dei Grammy Awards
A pochi giorni dal grande show allo stadio San Siro di Milano, Gabry Ponte ha annunciato un nuovo concerto in programma all’Unipol Dome del capoluogo lombardo. Nel 2027 il DJ e produttore porterà la sua musica anche a Bologna, Torino e Roma.
gabry ponte in tour, tutte le date del 2027
A febbraio Gabry Ponte alzerà il sipario su Circotron, il suo nuovo show itinerante. Dopo la prima data in programma all’Unipol Arena di Bologna, l’artista raggiungerà Torino, Roma e Milano. Nelle scorse ore il DJ e produttore ha comunicato il sold out dello show meneghino annunciando un nuovo concerto sul suo profilo Instagram che conta più di 900.000 follower: “Mi hanno appena dato una notizia pazzesca: la prima data di Milano di Circotron è già sold out. Avete polverizzato 15.000 biglietti in pochi giorni, grazie!”. Gabry Ponte ha aggiunto: “E la tribù non si ferma, nuova data: 19 marzo 2027, Unipol Dome, Circotron. Biglietti fuori ora, fateli volare”.
Questo il calendario completo dell’attesa tournée:
- 27 febbraio 2027 - Bologna, Unipol Arena
- 6 marzo 2027 - Torino, Inalpi Arena
- 13 marzo 2027 - Roma, Palazzo dello Sport
- 19 marzo 2027 - Milano, Unipol Dome
- 20 marzo 2027 - Milano, Unipol Dome
Approfondimento
Gabry Ponte a San Siro con gli Eiffel 65, Jovanotti e Salmo
Gabry Ponte (FOTO) è tra i DJ e produttori più acclamati a livello mondiale. L’artista si è affermato come membro degli Eiffel 65 al fianco di Jeffrey e Maury. Nel 1998 il trio ha lanciato la hit Blue (Da Ba Dee), nominata nella categoria Best Dance Recording alla 43esima edizione dei Grammy Awards.
Successivamente, Gabry Ponte ha dato il via alla carriera solista, tra le sue canzoni più celebri troviamo sicuramente Geordie e La danza delle streghe. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Tik Tak con Salmo, DNA con Lorenzo Jovanotti e Thunder con Lumix e Prezioso. Inoltre, nel 2025 il DJ ha presentato il brano Tutta l’Italia in rappresentanza di San Marino alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest.
Approfondimento
I tormentoni dell'estate (fino al momento), da Irama a Zara Larsson
©Getty
Chi è Gabry Ponte, che rappresenta San Marino all'Eurovision
Non è, Lucio Corsi, l'unico cantante italiano in gara all'Eurovision Song Contest 2025. Se la sua 'Volevo essere un duro' rappresenta l'Italia, 'Tutta l'Italia' di Gabry Ponte gareggia per San Marino. Ripercorriamo dunque la carriera del dj classe 1973, diventato celebre nel mondo come membro degli Eiffel 65