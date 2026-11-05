Morto a 99 anni il direttore Herbert Blomstedt, l'omaggio della Scala

È morto a Goteborg a 99 anni Herbert Blostedl, direttore d'orchestra magnetico che nei suoi oltre 70 anni di carriera ha condotto in tutti i principali teatri del mondo, lasciando interpretazioni importanti soprattutto di autori come Brahms, Bruckner e Schuman, oltre a Mahler, di cui ha diretto la Nona Sinfonia solo la scorsa primavera con la San Francisco Opera. Avrebbe voluto festeggiare i cento anni dirigendo, ma a settembre era stato costretto a cancellare i concerti in programma con la Oslo Philharmonic, di cui era direttore emerito, per questo novembre.

L'omaggio della Scala

Dopo la vittoria nel 1953 del concorso di direzione Koyssevitsky, Blomstedl ha iniziato a lavorare in Svezia e all'estero: dal 1975 al 1985 ha guidato la Staatskapelle Dresden, dal 1985 al 1995 è stato direttore musicale della San Francisco Symphony Orchestra e dal 1998 al 2005 direttore principale della GewanDhaus Orchester di Lipsia. "Di Herbert Blomstedt ricordo la combinazione tra il rigore musicale e un entusiasmo da ragazzo che contrastavano con la sua età avanzata", ha detto Riccardo Chailly, che gli è succeduto alla guida del Gewandhaus. "Fu allora che ebbi modo di assistere alle sue prove, e nella preparazione di Ein Heldenleben di Richard Strauss mi colpì la capacità di penetrare una partitura così complessa mantenendo freschezza e slancio giovanili. In un ampio repertorio, e in particolare in Strauss e Bruckner - ha aggunto -, Blomstedt ha lasciato un segno interpretativo di grande rilievo. Alla Scala debuttò dirigendo proprio la Nona di Bruckner". E proprio la Scala - dove debuttò nel novembre 2015, con la Sinfonia n. 7 Incompiuta di Schubert e la Sinfonia n. 9 di Bruckner, per poi ritornare nel giugno 2018 con la Sinfonia n. 9 di Mahler - ha deciso di rendergli omaggio dedicandogli le tre esecuzioni della Nona di Bruckner dirette da Riccardo Chailly in programma il 16, 17 e 20 novembre.