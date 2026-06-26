Il pezzo che inaugura l’estate musicale italiana, frutto della collaborazione tra la produzione elettronica del celebre dj e producer e la scrittura di Lorenzo Cherubini, unisce dance ed elementi pop su un immaginario di viaggio, libertà e attrazione, con il “DNA” usato come metafora di connessione profonda e identitaria

Il progetto non si limita a una semplice collaborazione estiva, ma assume i contorni di un incontro simbolico tra due artisti che hanno contribuito, in modi differenti, a ridefinire la musica italiana degli ultimi trent’anni. Da una parte Gabry Ponte, riconosciuto come il dj italiano più ascoltato a livello globale e primo ad aver portato un proprio show da headliner allo stadio San Siro. Dall’altra Jovanotti, figura che ha attraversato e trasformato il linguaggio del pop e dell’urban in Italia, segnando più fasi evolutive della musica mainstream.

L’annuncio di DNA (che potete ascoltare in fondo a questo articolo), il nuovo singolo firmato da Gabry Ponte in collaborazione con Jovanotti, introduce infatti un lavoro che si inserisce in una fase particolarmente intensa per il dj e producer italiano, reduce da una serie di successi e pronto a tornare sul palco di San Siro. La pubblicazione del brano, avvenuta oggi (venerdì 26 giugno 2026), si colloca inoltre a breve distanza da Tik Tak, realizzato lo scorso maggio con Salmo, delineando così una continuità produttiva che rafforza ulteriormente la sua presenza nella scena musicale.

La musica italiana contemporanea ha oggi una lieta sorpresa: l’estate 2026 si apre con un’operazione discografica che mette in relazione due figure centrali di epoche e linguaggi diversi ma complementari, un incontro artistico tra generazioni che segna l’estate musicale italiana.

L’architettura sonora di DNA e la genesi della collaborazione

Il brano DNA nasce dall’intreccio tra la componente ritmica e produttiva di Gabry Ponte e la scrittura di Jovanotti, dando forma a una traccia dance caratterizzata da una forte impronta estiva. L’immaginario evocato è quello del movimento e della partenza, con riferimenti a finestrini abbassati e a una sensazione di libertà in viaggio. La collaborazione, secondo quanto riportato, sarebbe scaturita da una condivisione di background e da una visione comune della musica come spazio di incontro e contaminazione.

L’insieme risulta costruito su un equilibrio tra immediatezza ritmica e dimensione narrativa, in cui la parte testuale si innesta su una struttura sonora pensata per l’ascolto estivo e per una fruizione ampia e trasversale.