Dna, testo e significato del singolo di Gabry Ponte e Jovanotti che esce oggiMusica
Il pezzo che inaugura l’estate musicale italiana, frutto della collaborazione tra la produzione elettronica del celebre dj e producer e la scrittura di Lorenzo Cherubini, unisce dance ed elementi pop su un immaginario di viaggio, libertà e attrazione, con il “DNA” usato come metafora di connessione profonda e identitaria
La musica italiana contemporanea ha oggi una lieta sorpresa: l’estate 2026 si apre con un’operazione discografica che mette in relazione due figure centrali di epoche e linguaggi diversi ma complementari, un incontro artistico tra generazioni che segna l’estate musicale italiana.
L’annuncio di DNA (che potete ascoltare in fondo a questo articolo), il nuovo singolo firmato da Gabry Ponte in collaborazione con Jovanotti, introduce infatti un lavoro che si inserisce in una fase particolarmente intensa per il dj e producer italiano, reduce da una serie di successi e pronto a tornare sul palco di San Siro. La pubblicazione del brano, avvenuta oggi (venerdì 26 giugno 2026), si colloca inoltre a breve distanza da Tik Tak, realizzato lo scorso maggio con Salmo, delineando così una continuità produttiva che rafforza ulteriormente la sua presenza nella scena musicale.
Il progetto non si limita a una semplice collaborazione estiva, ma assume i contorni di un incontro simbolico tra due artisti che hanno contribuito, in modi differenti, a ridefinire la musica italiana degli ultimi trent’anni. Da una parte Gabry Ponte, riconosciuto come il dj italiano più ascoltato a livello globale e primo ad aver portato un proprio show da headliner allo stadio San Siro. Dall’altra Jovanotti, figura che ha attraversato e trasformato il linguaggio del pop e dell’urban in Italia, segnando più fasi evolutive della musica mainstream.
Scopriamo di seguito il testo e il significato della canzone DNA.
L’architettura sonora di DNA e la genesi della collaborazione
Il brano DNA nasce dall’intreccio tra la componente ritmica e produttiva di Gabry Ponte e la scrittura di Jovanotti, dando forma a una traccia dance caratterizzata da una forte impronta estiva. L’immaginario evocato è quello del movimento e della partenza, con riferimenti a finestrini abbassati e a una sensazione di libertà in viaggio. La collaborazione, secondo quanto riportato, sarebbe scaturita da una condivisione di background e da una visione comune della musica come spazio di incontro e contaminazione.
L’insieme risulta costruito su un equilibrio tra immediatezza ritmica e dimensione narrativa, in cui la parte testuale si innesta su una struttura sonora pensata per l’ascolto estivo e per una fruizione ampia e trasversale.
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Il significato di DNA tra fusione e identità condivisa
Al di là della sua impostazione dance, DNA sviluppa una riflessione sul legame tra due individui che si trasforma in una fusione profonda. L’immagine del DNA che si intreccia, ripetuta come elemento centrale del ritornello, diventa la metafora di un’unione che non si limita all’attrazione superficiale, ma scende fino alla dimensione più intima e costitutiva dell’identità.
Il testo si apre con una scena quasi visionaria, in cui un “vento vagabondo” trasporta il protagonista “sul davanzale di una nuova vita”, attratto da elementi naturali e simbolici come i fiori e le “piante carnivore” che sorvegliano l’ingresso dell’altro. Il desiderio viene rappresentato come una forza ambivalente, al tempo stesso seduttiva e pericolosa, descritta attraverso immagini di “fame di vivere” e di un impulso a legarsi completamente all’altro. Il nucleo emotivo del brano si concentra nell’affermazione “tu mi fai credere all’impossibile”, dove la relazione diventa motore di trasformazione e apertura verso possibilità inattese.
Nella seconda parte interviene la firma di Jovanotti con una prospettiva più ampia, quasi generazionale. L’invito a non cedere alla disillusione emerge chiaramente nei versi “non devi credere a chi tira giù, gente come noi quando si stanca spinge di più”. Il messaggio si orienta verso una reazione attiva alle difficoltà, trasformando la resistenza in energia propulsiva. La chiusura del brano amplia ulteriormente la prospettiva, attraverso immagini naturali come fiumi, erba e movimento collettivo, fino a includere la danza come espressione universale, in cui il legame tra due persone si dissolve in un ritmo condiviso con la vita stessa.
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Gabry Ponte tra numeri record e riconoscimenti internazionali
Il momento creativo che accompagna l’uscita di DNA si inserisce in una fase particolarmente significativa della carriera di Gabry Ponte. Il dj e producer ha infatti confermato il proprio primato come artista italiano più ascoltato al mondo e secondo artista italiano più ascoltato all’estero secondo lo Spotify Wrapped 2025. A febbraio si è esibito all’Arena di Verona in occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.
Il suo percorso professionale è sostenuto da numeri di rilievo: 3 dischi di diamante, 51 dischi di platino, 28 dischi d’oro e oltre 6 miliardi di stream complessivi. Nel 2001 ha ottenuto una nomination ai Grammy con Blue (Da Ba Dee) nella categoria Best Dance Recording. A gennaio 2025 ha pubblicato Tutta L’Italia, brano diventato colonna sonora ufficiale del Festival di Sanremo e successivamente portato all’Eurovision Song Contest di Basilea in rappresentanza di San Marino.
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Il ritorno a San Siro con San Siro Dance 2026
L’uscita di DNA anticipa di appena un giorno un nuovo appuntamento dal vivo di grande rilievo per Gabry Ponte. Sabato 27 giugno è previsto infatti il ritorno allo Stadio San Siro con San Siro Dance 2026 powered by RTL 102.5, evento che arriva a distanza di un anno dallo spettacolo del 2025.
Quel concerto aveva segnato un passaggio storico nella carriera del dj, consacrandolo come il primo a esibirsi da headliner al Meazza con uno show interamente dedicato alla propria musica, davanti a 56 mila spettatori. Un risultato che lo ha inserito nel ristretto gruppo di dj capaci di riempire uno stadio con un progetto personale, accanto a nomi come Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok.
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Il testo di DNA
Un vento vagabondo
mi ha portato fino a qui
sul davanzale di una nuova vita
attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì
a guardia dell’entrata
piante carnivore pronte a divorarmi il cuore
fame di vivere
voglio attorcigliarmi a te
al tuo DNA con il mio DNA
al tuo DNA con il mio DNA
Le nostre anime che forse esistono
tu mi fai credere
all’impossibile
il tuo DNA col mio DNA
il tuo DNA col mio DNA
il tuo DNA col mio DNA
tu mi fai credere all’impossibile
Un velo di leggenda
si stende sulle storie
quando agli eroi giovani
gli scoppia il cuore
non devi credere
a chi tira giù
gente come noi quando si stanca
spinge di più
di più
Il tuo DNA col mio DNA
Il tuo DNA col mio DNA
le nostre anime
che so che esistono
tu mi fai credere
all’impossibile
Il tuo DNA col mio DNA
Il tuo DNA col mio DNA
Il tuo DNA col mio DNA
Tu mi fai credere all’impossibile
Finché i fiumi scorreranno
finché l’erba crescerà
finché i pesci nuoteranno
e la gente danzerà
e la gente danzerà
e la gente intreccerà
Il suo DNA col mio DNA
Il suo DNA col mio DNA
Il suo DNA col mio DNA
Tu mi fai credere
all’impossibile
Il tuo DNA col mio DNA
Il tuo DNA col mio DNA
Il tuo DNA col mio DNA
Il tuo DNA col mio DNA
Il tuo DNA col mio DNA
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Il significato tra le righe del singolo DNA
Il significato che emerge tra le righe di DNA ruota attorno all’idea di un legame amoroso e umano che supera la dimensione dell’attrazione immediata per trasformarsi in una fusione profonda, quasi biologica e identitaria.
L’intreccio tra “il tuo DNA” e “il mio DNA” diventa la rappresentazione simbolica di due esistenze che non si limitano a incontrarsi, ma tendono a sovrapporsi fino a condividere una stessa essenza. Le immagini iniziali del vento, dei fiori e delle “piante carnivore” suggeriscono un richiamo irresistibile ma anche rischioso, come se l’incontro con l’altro comportasse una trasformazione radicale. In questo quadro, la relazione assume i tratti di una forza capace di far “credere all’impossibile”, mentre la seconda parte del testo allarga il discorso dalla dimensione intima a quella più collettiva, invitando a non cedere allo scoraggiamento e a reagire con maggiore energia alle difficoltà. L’insieme costruisce così una narrazione in cui l’unione tra due persone diventa anche un modo per leggere la vita come movimento continuo, resilienza e partecipazione condivisa.
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