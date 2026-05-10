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Jovanotti tra le rose e l'augurio alle mamme con un francobollo e un vinile. Il post

Spettacolo
Foto tratta dal profilo Instagram di Jovanotti

Poste italiane e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy celebrano la musica italiana con un francobollo ispirato al brano 'Ciao Mamma' di Lorenzo Cherubini. La scelta della data di emissione, collocata a ridosso della Festa della Mamma, si fa pretesto per augurare Buona Festa della Mamma: il post di Jovanotti sui social

Il celebre brano di Lorenzo Cherubini Ciao Mamma è diventato un francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e appartenente alla serie tematica le eccellenze del Patrimonio culturale italiano dedicato a La Passione degli italiani – Musica. Nel video messaggio postato sul suo profilo Instagram alcuni giorni fa, il ringraziamento di Jovanotti per l'iniziativa: "Voglio ringraziare le Poste Italiane che hanno deciso di dedicare un francobollo a Ciao Mamma in occasione della festa della mamma e in questi giorni insieme al francobollo c'è anche un vinile speciale in edizione esclusiva limitata" (vedi il post completo qui di seguito).

“Con questa emissione, dedicata a una delle canzoni più popolari della nostra musica, rendiamo omaggio al ruolo centrale della famiglia e della maternità nella nostra società. Un tributo a un brano che ha segnato la storia della musica italiana, per ricordare il ruolo fondamentale delle mamme e il primo sentimento che accompagna la vita di ciascuno di noi, l’amore per la propria madre”, commenta Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy.

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