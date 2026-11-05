Piccioli, a Parigi dall'estate 2025

A meno di due anni dall'inizio del suo incarico a Parigi e a poco più di un anno dalla sfilata di debutto per il brand nell'ambito della Paris Fashion Week dell'ottobre 2025, termina l'avventura di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga, un percorso che ha condotto alla realizzazione di tre collezioni prêt-à-porter e una di Haute Couture, tutte molto seguite dai media di settore, svelate nell'ambito di fashion show di punta nel calendario delle presentazioni parigine.

Piccioli è stato elogiato per il suo contributo nella nota di Kering attraverso le parole di Gianfranco Gianangeli, Presidente e Amministratore Delegato di Balenciaga: “Siamo profondamente grati a Pierpaolo per il contributo apportato a Balenciaga. Attraverso la sua visione, ha riaffermato le origini couture della Maison, portando il suo approccio distintivo all’artigianalità, alla costruzione del capo e alla creatività. Desidero ringraziarlo sinceramente per la sua dedizione, generosità e spirito di collaborazione dimostrati.”

Luca de Meo, Amministratore Delegato di Kering, ha aggiunto: “Pierpaolo è uno straordinario couturier e un talento creativo per il quale nutriamo la più profonda stima".

Kering sta riorganizzando i vertici creativi dei brand chiave del gruppo. Ad ottobre Anthony Vaccarello e Seán McGirr hanno lasciato i loro posti di direttori creativi, rispettivamente, di Saint Laurent e di McQueen.

Ora tocca a Balenciaga un riassetto, che parte proprio dall'ufficio creativo. De Meo scrive nella nota: "La nostra ambizione è portare avanti lo spirito d'avanguardia di Balenciaga, valorizzarne l'eccezionale eredità e continuare a superare i confini della creatività, rafforzando il ruolo della Maison come punto di riferimento autorevole e rilevante nel panorama culturale e creativo contemporaneo.”