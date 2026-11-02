Morto a 64 anni Juan Atkins, pioniere della musica techno

Il musicista statunitense, conosciuto anche con lo pseudonimo Model 500 e membro dei Cybotron, è stato tra i fondatori della techno. La sua musica ha influenzato generazioni di artisti e contribuito a trasformare la cultura dei club a livello internazionale. Secondo quanto riferito, l'artista sarebbe stato trovato privo di sensi in una camera d'albergo a Città del Messico, dove avrebbe dovuto esibirsi. Trasportato in ospedale, è stato dichiarato morto
Juan Atkins, figura fondamentale nella nascita della techno di Detroit e tra i musicisti che hanno maggiormente influenzato la musica elettronica contemporanea, è morto a 64 anni. La notizia è stata confermata dalla sua agenzia, Greensmith Artists, al sito specializzato Resident Advisor. Secondo quanto riferito, l'artista sarebbe stato trovato privo di sensi in una camera d'albergo a Città del Messico, dove avrebbe dovuto esibirsi. Trasportato in ospedale, è stato dichiarato morto.
Considerato uno dei padri della techno, Atkins ha contribuito a definire un linguaggio sonoro essenziale, meccanico e futuristico, capace di unire ritmi pensati per la pista da ballo a suggestioni fantascientifiche. Prima con il duo Cybotron e successivamente come solista con il nome Model 500, ha sviluppato un'estetica musicale destinata a diventare un riferimento per la dance internazionale. Fu inoltre tra i primi a utilizzare il termine "techno" per descrivere questo specifico approccio alla musica elettronica, anticipando la diffusione globale di un genere diventato uno dei pilastri della cultura dei club.
Gli inizi e la nascita della techno di Detroit
Nato a Detroit nel 1962, Atkins si trasferì con la famiglia nella cittadina di Belleville, nel Michigan rurale. Fu proprio in quell'ambiente che conobbe Derrick May e Kevin Saunderson, compagni di scuola con i quali avrebbe condiviso la ricerca di nuove possibilità espressive attraverso la tecnologia e la musica. I tre sarebbero diventati noti come i Belleville Three, il gruppo di artisti considerato centrale nella nascita della techno di Detroit.
Ancora studente, Atkins cominciò a sperimentare con strumenti elettronici sempre più accessibili, tra cui la drum machine Roland TR-808 e il sintetizzatore Korg MS-10. Insieme a Richard Davis fondò i Cybotron, progetto che gli permise di esplorare un suono distante dalle strutture tradizionali del rock e del pop. La sua formazione comprendeva influenze diverse, dai pionieri tedeschi Kraftwerk a Jimi Hendrix, unite alla curiosità per il rapporto tra società industriale e tecnologia.
In un'intervista al quotidiano britannico The Guardian del 2014, Atkins aveva ricordato l'importanza di un corso scolastico dedicato agli studi sul futuro e alla transizione verso una società tecnologica. Quelle riflessioni, aveva spiegato, erano diventate parte del suo modo di comporre. La musica dei Cybotron rifletteva così un immaginario in cui macchine, innovazione e visioni del futuro si traducevano in ritmi ipnotici e atmosfere elettroniche.
Approfondimento
Icarius - Various Artists Volume 2 esplora la scena techno
Dai Cybotron a Model 500
Tra i brani più importanti dei Cybotron figurano Clear e Cosmic Cars, tracce che hanno contribuito a definire l'identità del gruppo e a consolidarne la presenza nelle piste da ballo. La loro musica combinava pulsazioni ritmiche incisive e sonorità psichedeliche, anticipando elementi che sarebbero diventati caratteristici della techno. Il duo si sciolse nel 1985, quando Richard Davis si orientò maggiormente verso il rock.
Atkins proseguì allora il proprio percorso da solista con lo pseudonimo Model 500, firmando composizioni destinate a lasciare un segno nella storia della musica elettronica, tra cui No UFO's e The Chase. Nel 1985 fondò anche l'etichetta indipendente Metroplex, attraverso la quale pubblicò le proprie produzioni e contribuì a dare spazio ad altri artisti, tra cui Anthony Shakir e DJ Bone.
Il suo lavoro non si limitava alla ricerca di un suono adatto al ballo. Nella musica di Atkins convivevano visioni utopiche del progresso tecnologico e riflessioni più critiche sulla società. "Faccio dichiarazioni sociali", aveva raccontato al Guardian nel 2024, spiegando che i suoi testi volevano spingere chi ascoltava a pensare anche ad altro, oltre al divertimento in pista e alle storie d'amore.
Approfondimento
Techno di Berlino aggiunta alla lista del patrimonio culturale UNESCO
L'influenza sulle generazioni successive
Negli anni Novanta, mentre la techno si diffondeva ben oltre Detroit, Atkins continuò a sviluppare il proprio linguaggio musicale. Con il progetto Infiniti esplorò sonorità più veloci, mantenendo al centro la sperimentazione ritmica. Negli anni Duemila la sua produzione discografica diventò meno intensa, ma il musicista continuò a collaborare con altre figure di primo piano della scena elettronica.
Tra queste ci fu Moritz von Oswald, con il quale formò il duo Borderland, pubblicando due album nel 2013 e nel 2016. Nel 2023 Atkins riportò in attività i Cybotron, tornando a pubblicare musica e a esibirsi dal vivo. Una nuova fase che confermava il legame con le origini del suo percorso artistico e con un progetto decisivo per la storia della techno.
La sua influenza ha raggiunto anche generi e artisti lontani dalla scena elettronica di Detroit. Clear, in particolare, è stata campionata da numerosi musicisti: nel 2005 Missy Elliott ne utilizzò elementi come base per Lose Control, brano arrivato al terzo posto della classifica statunitense Billboard. Un esempio di come le intuizioni sonore di Atkins abbiano continuato a circolare nella musica popolare anche a decenni dalla loro creazione.
Approfondimento
Corea del Sud, testi buddisti e la techno: la trovata del monaco-dj
Il ricordo di Kevin Saunderson
Tra i primi a rendere omaggio ad Atkins c'è stato Kevin Saunderson, amico e compagno d'avventura nei Belleville Three. Il musicista lo ha ricordato come "un vero visionario", capace di aprire la strada a tanti altri artisti, lui compreso.
La scomparsa di Atkins segna la perdita di una figura essenziale per comprendere la nascita e l'evoluzione della techno. La sua ricerca ha contribuito a trasformare le sperimentazioni elettroniche di Detroit in un linguaggio musicale universale, influenzando la produzione discografica, i dj e la cultura dei club in tutto il mondo. Un'eredità che continua a vivere nei brani che ha composto e nelle generazioni di musicisti che hanno trovato nella sua musica nuove possibilità espressive.