Morto a 64 anni Juan Atkins, pioniere della musica techno

Il musicista statunitense, conosciuto anche con lo pseudonimo Model 500 e membro dei Cybotron, è stato tra i fondatori della techno. La sua musica ha influenzato generazioni di artisti e contribuito a trasformare la cultura dei club a livello internazionale. Secondo quanto riferito, l'artista sarebbe stato trovato privo di sensi in una camera d'albergo a Città del Messico, dove avrebbe dovuto esibirsi. Trasportato in ospedale, è stato dichiarato morto

Juan Atkins, figura fondamentale nella nascita della techno di Detroit e tra i musicisti che hanno maggiormente influenzato la musica elettronica contemporanea, è morto a 64 anni. La notizia è stata confermata dalla sua agenzia, Greensmith Artists, al sito specializzato Resident Advisor. Secondo quanto riferito, l'artista sarebbe stato trovato privo di sensi in una camera d'albergo a Città del Messico, dove avrebbe dovuto esibirsi. Trasportato in ospedale, è stato dichiarato morto.

Considerato uno dei padri della techno, Atkins ha contribuito a definire un linguaggio sonoro essenziale, meccanico e futuristico, capace di unire ritmi pensati per la pista da ballo a suggestioni fantascientifiche. Prima con il duo Cybotron e successivamente come solista con il nome Model 500, ha sviluppato un'estetica musicale destinata a diventare un riferimento per la dance internazionale. Fu inoltre tra i primi a utilizzare il termine "techno" per descrivere questo specifico approccio alla musica elettronica, anticipando la diffusione globale di un genere diventato uno dei pilastri della cultura dei club.