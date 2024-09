Rino Cerrone, il famoso dj napoletano morto a 52 anni

Il dj e produttore musicale che ha fatto ballare generazioni di giovani per decenni, sia in Italia che all'estero, è scomparso all'età di cinquantadue anni. La notizia è stata diffusa dai media e confermata da alcuni colleghi addolorati per la perdita



Rino Cerrone, famoso dj napoletano, conosciuto per la sua attività alla consolle e come produttore musicale, è scomparso all'età di cinquantadue anni.

Lo comunicano i media nazionali, tra cui Il Mattino, e ne danno conferma alcuni colleghi di Cerrone che sui social hanno pubblicato post di cordoglio.

Emozionato Joseph Capriati. Il dj e produttore musicale campano ha scritto su Instagram: “Mi hai insegnato tutto”. In un post che contiene diversi scatti fotografici con l'amico, aggiunge: “Stento a crederci che te ne sei andato”.

Cerrone, pioniere della musica techno “Mi hai insegnato tutto, mi hai supportato nei momenti difficili e abbiamo condiviso giornate intere a fare musica e parlare della vita. Finché vivrò porterò la tua memoria alta ovunque andrò. Oggi se ne va una leggenda vera della musica”, così Capriati a proposito di Rino Cerrone, la cui perdita addolora l'intero settore musicale ma soprattutto tutti coloro che hanno ballato sulle canzoni da lui mixate sulla scena underground e nei club dove ha iniziato da giovane e da cui è partito per tournée mondiali.

Ha girato tantissimo grazie alla musica il disk jockey partenopeo che ha iniziato avvicinandosi alla musica rock e punk.

La svolta nei primi anni Novanta quando anche nel nostro Paese nasceva una movimentata scena techno e progressive, ambito nei quali Cerrone sperimentò diventando un pioniere.

Dalla promozione delle serate a tema ai club e ai grandi festival in tutto il mondo. Nei primi anni del Duemila un tour con date in Giappone e Sud America. Negli stessi anni anche la partecipazione a kermesse come kermesse “I Love Techno” e “Innercity”.Coi colleghi come Danilo Vigorito, Marco Carola e altri dj della sua generazione, Cerrone ha contribuito a costruire nel Sud dell'Italia un nucleo di artisti impegnati alla consolle che hanno animato la vita notturna rendendo la scena partenopea famosa nel mondo. leggi anche Morto il dj e vocalist Franchino, mondo della musica in lutto

Il cordoglio dei colleghi sui social Artisti partenopei come Clementino o il produttore musicale Enrico Sangiuliano si sono riuniti sotto al post di Joseph Capriati per condividere l'emozione del momento con chi conosceva Cerrone.

Capriati scrive che lo ricorderà col sorriso, proprio come lui avrebbe voluto.

Il dj Marco Faraone commenta che la scomparsa di Cerrone lascerà un vuoto incolmabile nella musica. Si accodano i fan che da tempo attendevano il suo ritorno per riascoltarlo almeno per una notte.

