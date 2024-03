Techno di Berlino aggiunta alla lista del patrimonio culturale UNESCO

La musica techno di Berlino è diventata patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Il 13 marzo l’organizzazione ha annunciato sei nuovi ingressi nella lista in Germania della categoria, che include le forme di espressione culturale direttamente collegate alla creatività umana e alle tradizioni, trasmesse di generazione in generazione e in continua evoluzione. Ora tra pratiche, rituali, conoscenze, abilità e arti dello spettacolo come musica, danza e teatro compare anche la scena techno che anima i club di Berlino, ancora sofferenti dopo le perdite economiche causate dalla pandemia Covid. “Un’altra pietra miliare per i produttori techno di Berlino, per gli artisti, per i gestori di club e per gli organizzatori di eventi”, ha dichiarato a Deutsche Welle Lutz Leichsenring, membro del comitato esecutivo della “Clubcommission” di Berlino, una rete di club e di promotori culturali che supporta la conservazione e lo sviluppo della cultura dei club della capitale. “La decisione ci aiuterà a garantire che la cultura dei club sia riconosciuta come un settore prezioso degno di protezione e di sostegno”.