Icarius - Various Artists Volume 2 esplora la scena techno

L’etichetta, nata in seno a Galactica Festival, torna con un Various Artists di 12 tracce, una compilation che offre un'esplorazione completa della scena techno, spaziando dall’elettronica all’industriale, dall’acid break alla hard techno. ICARIUS - Various Artists Volume 2 mette insieme leggende internazionali e italiane della consolle per 12 tracce che spingono i confini della techno, un viaggio meticolosamente realizzato nel cuore dell’essenza della musica elettronica: ne fanno parte AnD, ELLEN ALLIEN, FLYMEON, GIANNI DI BERNARDO, GREG WILLEN, MATTIA TRANI, MARHU, PISAPIA, RIAN WOOD, SCARLETT, VALENTINØ, V111.

La release, come la precedente dello scorso anno, è una selezione meticolosamente curata che incapsula l'essenza stessa della techno, catturandone tutte le sfumature e le diverse sfaccettature: da tracce più hard techno ad altre più melodiche, passando per sonorità psy, beat più uptempo e molto altro.

Un progetto eclettico che segue e racconta la visione della label: quella di non imporsi limiti e di rivelare un lato meno conosciuto dei prestigiosi artisti che gravitano intorno a Galactica.

GALACTICA MUSIC è una label che nasce con l'intento di consolidare e completare “GALACTICA FESTIVAL”, che è diventato negli anni un evento di riferimento della scena elettronica italiana, atteso al Cocoricò di Riccione da sabato 28 dicembre a mercoledì 1° gennaio.

Fin dalla sua prima edizione ha visto alternarsi in consolle pilastri della club culture internazionale e italiana. Il riferimento alle galassie è stato quindi un passo obbligato per la pianificazione della label, che ambisce a diventare un perno portante della scena elettronica riunendo artisti di spessore e dando spazio ed opportunità di crescita a nuovi talenti, spaziando tra elettronica, EBM e Techno in tutte le sue sfaccettature.

GALACTICA FESTIVAL ha deciso di intraprendere una nuova avventura creando la propria etichetta, dando vita ad una piattaforma per esprimere la propria visione musicale unica. Questo emozionante viaggio discografico è iniziato lo scorso anno con la pubblicazione di un V.A. denominato "ICARIUS", una raccolta che ha riunito artisti affermati che mettono in mostra la loro abilità attraverso vari spettri sonori, progetto proseguito dalla seconda edizione della compilation, in uscita il 31 dicembre.









SIDE A

ELLEN ALLIEN - How It Looks MATTIA TRANI - Human Flow FLYMEON - Nasty

SIDE B

SCARLETT - Sad AnD - Drop It PISAPIA - Love Story

SIDE C

VALENTINØ - Apocalypse V111 - Albatros MARHU - TImeless

SIDE D