Scritture buddiste in versione techno. È la nuova trovata di un monaco-dj che spopola in Corea del Sud e riesce ad avvicinare i più giovani alla spiritualità. Testa rasata e lunga veste bianca, Youn Sung-ho è un monaco che mixa musica dance e testi di spiritualità buddisti. Alle iniziative del 47enne molti attribuiscono un ringiovanimento del buddismo sudcoreano. Entusiasti anche i confratelli monaci, che vedono in lui un modo per raggiungere i ragazzi che spesso considerano la religione come qualcosa di lontano, perchè "troppo attaccata alla tradizione".

Com’è nata l’idea?

La sua ispirazione come dj buddista è arrivata naturalmente, senza forzature: "Mia madre era buddista e ho frequentato i templi fin da piccolo". Le parole dei suoi testi sono "proprio quelle che ho detto a me stesso l'anno scorso quando non avevo un lavoro e stavo lottando per tirare avanti: i giorni migliori devono ancora arrivare". "Il messaggio artistico - dice la 26enne Kang Min-ji che non si era mai interessata al buddismo - tocca il cuore dei giovani under 30 che si sentono vuoti e senza speranza. Ho sempre pensato che il buddismo fosse conservatore finché non ho visto le sue esibizioni da dj", aggiunge. L'entusiasmo per NewJeansNim si spegne se ci si allontana dai palchi sudcoreani. In Malesia, un Paese prevalentemente islamico con una minoranza buddista, il dj si è esibito all'inizio di maggio, ma il secondo concerto in programma è stato cancellato dopo le proteste. Il mix di musica e look è stato giudicato contrario alla morale religiosa dei fedeli malesi. Eow Shiang Yen, segretario generale dell'Associazione giovanile buddista della Malesia, ha dichiarato che sono state addirittura presentate denunce alla polizia contro l'esibizione di NewJeansNim in Malesia da parte di gruppi e persone di fede buddista. A suo avviso, il suo comportamento e il suo abbigliamento non sono in linea con la morale religiosa. Il protagonista non fa caso alle critiche. "Non faccio niente di speciale - minimizza - i monaci hanno una mentalità molto aperta. Io mi limito a condividerlo con tutti".