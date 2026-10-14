Giovanni Allevi, La Sinfonia del Tempo Perduto debutta in Italia

La Sinfonia del Tempo Perduto di Giovanni Allevi debutterà in Italia alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Il Maestro ha raccontato: “Il tempo perduto non è mai veramente perso, perché continua a vivere dentro di noi. E nessuna persona è perduta per sempre, finché rimane custodita nei nostri ricordi più luminosi” Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Mercoledì 14 ottobre La Sinfonia del Tempo Perduto di Giovanni Allevi debutterà in Italia alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano nell'ambito della stagione concertistica della Fondazione La Società dei Concerti di Milano. Il Maestro ha raccontato: “Il tempo perduto non è mai veramente perso, perché continua a vivere dentro di noi. E nessuna persona è perduta per sempre, finché rimane custodita nei nostri ricordi più luminosi”.

giovanni allievi, la Sinfonia del Tempo Perduto debutta in italia Dopo il debutto mondiale in Germania, mercoledì 14 ottobre La Sinfonia del Tempo Perduto, nata per rielaborare il dolore per la scomparsa dell’amata sorella Stella, arriverà alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano nell'ambito della stagione concertistica della Fondazione La Società dei Concerti di Milano. A eseguirla sarà la Nordwestdeutsche Philharmonie, diretta dal Maestro Jonathan Bloxham. Come riportato dall’ANSA, Giovanni Allevi ha raccontato: "Il percorso emotivo dell'opera Lost Time Symphony approda a un pensiero profondamente universale. Il tempo perduto non è mai veramente perso, perché continua a vivere dentro di noi. E nessuna persona è perduta per sempre, finché rimane custodita nei nostri ricordi più luminosi". Intervistato dal Corriere della Sera, il musicista ha aggiunto: “Ho sentito un’ostinazione ritmica, una nuova energia, come se cercassi dentro di me qualcosa per uscire dal baratro di cui parlava la psichiatra. Ma nella lotta tra il bene e il male lascio l’ultima parola al bene e alla luce. Questo mi piacerebbe regalare al pubblico. Se poi ci sarà un applauso, lo accoglierò col cuore, ma questo è il momento di dare”. Approfondimento Giovanni Allevi in Argentina: "Qui per celebrare la gioia di vivere"

Giovani Allevi è un compositore, pianista e direttore d’orchestra. Il musicista, nato il 9 aprile 1969 ad Ascoli Piceno, ha conquistato il pubblico a livello internazionale, tra i suoi lavori più acclamati troviamo Joy ed Evolution. Nel corso degli anni Giovanni Allevi ha portato la sua musica in giro per il mondo ricevendo anche la laurea honoris causa in Filosofia dall'Università degli Studi di Macerata. Nel 2022 il compositore ha annunciato di essere affatto da mieloma multiplo. Dopo un periodo di pausa dall’attività live, nel 2024 Giovanni Allevi è tornato sul palco esibendosi al Festival di Sanremo. Giovanni Allevi è sposato con Nada Bernardo. La coppia ha due figli: Giorgio e Leonardo. Approfondimento Giovanni Allevi: "Mia sorella Stella, il gigante della mia vita"