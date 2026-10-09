Annalisa, è uscito "Ma io sono fuoco Platinum Edition"

Il 9 ottobre arriva la nuova uscita della cantante di Savona, una celebrazione del nono album "Ma io sono fuoco" del 2025, arricchita dalle versioni live registrate durante l'ultima stagione sul palco, un'edizione imperdibile per i fan e non solo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dal 10 ottobre 2025, data di uscita di Ma io sono fuoco, al 9 ottobre 2026, giorno di lancio di Ma io sono fuoco Platinum Edition, un anno di successi indimenticabili per Annalisa, che ha regalato ai fan una nuova versione della sua musica da ascoltare e collezionare.

Ma io sono fuoco Platinum Edition arriva sugli scaffali in versione doppio cd e triplo vinile, un'uscita che racchiude il nono album nella versione originale e le sue versioni live registrate sui palcoscenici calcati nei mesi scorsi.

"Adesso avete tutto", ha scritto la cantate su Instagram in un post che segna l'arrivo sul mercato dell'ultima produzione, accompagnato da scatti suggestivi che provano l'attenzione per lo stile dell'interprete certificata Platino.

Le registrazioni della stagione dal vivo 2025-26 C'è il nono album, Ma io sono fuoco, certificato Platino e premiato con altri riconoscimenti, tra cui il Platino per il singolo Esibizionista, e c'è la sua versione live registrata durante i concerti della fine del 2025, il "Capitolo I", nei palazzetti d'Italia, e il "Capitolo II" della primavera 2026.

Poi altre registrazioni, come quella di Piazza San Marco con Marco Mengoni, registrata a Torino durante il concerto del 13 dicembre 2025, del brano Avvelenata con Paolo Santo live, registrata a Milano il 29 novembre 2025.

C'è, inoltre, il singolo Amica, realizzato con Madame e pubblicato a settembre.

Tutte esperienze vissute sul palco ora impresse su disco.

Annalisa ha scritto sui social: "Non so spiegarvi quanto sono felice ed orgogliosa di aver aggiunto le versione live al disco in studio. Dietro quelle tracce c’è tanto lavoro, c’è tanta vita, c’è anche e soprattutto un’idea, un sogno, che sciolte le paure diventa reale, addirittura memoria, esperienza unica e irripetibile, con voi". Approfondimento "Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere

Il pubblico e il live Alla vigilia dell'uscita della nuova edizione Annalisa aveva pubblicato sui social una clip con la registrazione video di una delle sessioni in studio del brano Io sono.

Il filmato è un assaggio del lavoro della cantante con musicisti e produttori ed è un modo per entrare nella dimensione live della sua quotidianità, in primo piano in questa nuova avventura registrata.

Nelle versioni registrate ci sono anche le voci del pubblico dei live, un elemento essenziale che racchiude le emozioni della Platinum Edition.

Annalisa si sta preparando a riabbbracciare i fan nel 2027. Sono in vendita i biglietti per il grande live di San Siro di sabato 12 giugno, disponibili per il pubblico già dalla scorsa estate.