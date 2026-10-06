Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: "Come sapete, i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti. A fine agosto purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l’intervento dello scorso anno”

Raf ha annunciato uno stop a causa di un problema alla faringe: “Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi”. Rinviato il tour nei palazzetti previsto a ottobre.

raf, le nuove date del tour

Raf ha condiviso un lungo messaggio su Instagram annunciando uno stop per un problema alla faringe: “Come sapete, i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti. A fine agosto purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l’intervento dello scorso anno”.

L’artista ha proseguito: "Sono riuscito comunque a portare a termine il tour estivo grazie ai farmaci, che mi hanno permesso di gestire la situazione, ma il cui utilizzo a lungo termine è sconsigliato. Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi. È un passaggio necessario, che devo affrontare rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori”.

Infine, il cantautore ha concluso: “Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando questi concerti. Ci vediamo il 2 ottobre 2027 a Milano, il 9 ottobre 2027 a Roma e il 14 ottobre 2027 a Napoli. I biglietti già acquistati rimangono validi; tutte le informazioni sui rimborsi saranno disponibili sui canali ufficiali Friends & Partners. Grazie per l’affetto che mi fate sentire, sempre”.