Raf rinvia il tour per un problema alla faringe "Dovrò sottopormi a un nuovo intervento"Musica
Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram: "Come sapete, i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti. A fine agosto purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l’intervento dello scorso anno”
Raf ha annunciato uno stop a causa di un problema alla faringe: “Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi”. Rinviato il tour nei palazzetti previsto a ottobre.
raf, le nuove date del tour
Raf ha condiviso un lungo messaggio su Instagram annunciando uno stop per un problema alla faringe: “Come sapete, i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte, nel frattempo, capitano imprevisti. A fine agosto purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l’intervento dello scorso anno”.
L’artista ha proseguito: "Sono riuscito comunque a portare a termine il tour estivo grazie ai farmaci, che mi hanno permesso di gestire la situazione, ma il cui utilizzo a lungo termine è sconsigliato. Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi. È un passaggio necessario, che devo affrontare rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori”.
Infine, il cantautore ha concluso: “Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando questi concerti. Ci vediamo il 2 ottobre 2027 a Milano, il 9 ottobre 2027 a Roma e il 14 ottobre 2027 a Napoli. I biglietti già acquistati rimangono validi; tutte le informazioni sui rimborsi saranno disponibili sui canali ufficiali Friends & Partners. Grazie per l’affetto che mi fate sentire, sempre”.
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Queste le nuove date della tournée nei palazzetti:
- 02 ottobre 2027 – Milano, Unipol Forum (recupero del 12 ottobre 2026)
- 09 ottobre 2027 – Roma, Palazzo dello Sport (recupero del 17 ottobre 2026)
- 14 ottobre 2027 – Napoli, Palapartenope (recupero del 9 ottobre 2026)
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