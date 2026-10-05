Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Anastacia, la possibile scaletta del concerto a Padova

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nel corso degli anni la cantautrice statunitense ha conquistato le classifiche divenendo una delle voci più riconoscibili del panorama mondiale. Tra i suoi album più acclamati troviamo Freak of Nature, Anastacia e Resurrection

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tre appuntamenti in Italia per la Regina dello Sprock. Mercoledì 7 ottobre Anastacia sarà in concerto a Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Left Outside Alone: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Anastacia, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la tournée nata per celebrare il venticinquesimo anniversario dell’uscita dell’album Not That Kind contenente le hit I’m Outta Love e Cowboys & Kisses. Il 7 ottobre la cantautrice statunitense salirà sul palco del Gran Teatro Geox, questo l’indirizzo: via Tassinari, 1, 35136, Padova. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.15. Al momento Anastacia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da One Day in Your Life a Welcome to My Truth passando per You’ll Never Be Alone. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 3 ottobre al concerto di Francoforte:

  • One Day in Your Life
  • Now or Never
  • Staring at the Sun
  • Paid my Dues
  • Nobody Loves Me Better / Don’tcha Wanna
  • Sick and Tired
  • Smooth / Smells Like Teen Spirit / Barbie Girl
  • Made for Lovin’ You
  • Vogue / This Is How We Do / Everybody (Backstreet’s Back)
  • Heavy on My Heart
  • You’ll Never Be Alone
  • Best Days
  • How Come the World Won’t Stop
  • Welcome to My Truth
  • Wishing Well
  • All Right Now
  • Sweet Child o’ Mine
  • Boxer
  • Left Outside Alone
  • Not That Kind
  • I’m Outta Love
  • Left Outside Alone

Approfondimento

Anastacia in concerto Roma, tra effetto amarcord ed entusiasmo

Dopo lo show di Padova, venerdì 9 ottobre Anastacia porterà la sua musica al Teatro Verdi di Firenze. Terzo spettacolo in programma sabato 10 ottobre al Teatro Clerici di Brescia. Nel corso degli anni l’artista (FOTO) ha conquistato le classifiche divenendo una delle voci più riconoscibili del panorama mondiale. Tra i suoi album più acclamati troviamo Freak of Nature, Anastacia e Resurrection. Spazio anche a varie collaborazioni: da I Belong to You con Eros Ramazzotti a Everything Burns con Ben Moody.

Approfondimento

I 55 anni di Anastacia: le sue canzoni più famose
FOTOGALLERY

©Getty

1/20
Approfondimenti

Buon compleanno Anastacia: la cantante ieri e oggi. FOTO

Anastacia, classe 1968, è una delle icone mondiali della musica pop grazie a una carriera costellata di successi con album e singoli che hanno conquistato le classifiche a livello internazionale

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Giorgia Palmas è incinta: l'annuncio con Filippo Magnini

Spettacolo

La showgirl sarda e l'ex campione di nuoto hanno condiviso la notizia sui social, pubblicando...

Paris Fashion Week, Brooklyn Beckham diserta sfilata di mamma Victoria

Spettacolo

Il primogenito dell'ex Spice Girl e di David Beckham e la moglie hanno evitato la sfilata...

Paris Fashion Week, la sfilata di Miu Miu Primavera/Estate 2027

Spettacolo

Riscrivere il look di tutti i giorni combinando in assoluta libertà i vari capi che compongono il...

14 foto

Anastacia, la possibile scaletta del concerto a Padova

Musica

Nel corso degli anni la cantautrice statunitense ha conquistato le classifiche divenendo una...

Paris Fashion Week, la sfilata di Valentino Primavera/Estate 2027

Spettacolo

Abiti e libri, tutto insieme, sovrapposto e stratificato. Non è caos ma infinito, apertura...

16 foto

Spettacolo: Per te