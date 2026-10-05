Anastacia, la possibile scaletta del concerto a Padova

Nel corso degli anni la cantautrice statunitense ha conquistato le classifiche divenendo una delle voci più riconoscibili del panorama mondiale. Tra i suoi album più acclamati troviamo Freak of Nature, Anastacia e Resurrection

Anastacia, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la tournée nata per celebrare il venticinquesimo anniversario dell’uscita dell’album Not That Kind contenente le hit I’m Outta Love e Cowboys & Kisses. Il 7 ottobre la cantautrice statunitense salirà sul palco del Gran Teatro Geox, questo l’indirizzo: via Tassinari, 1, 35136, Padova. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.15. Al momento Anastacia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da One Day in Your Life a Welcome to My Truth passando per You’ll Never Be Alone. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 3 ottobre al concerto di Francoforte:

One Day in Your Life

Now or Never

Staring at the Sun

Paid my Dues

Nobody Loves Me Better / Don’tcha Wanna

Sick and Tired

Smooth / Smells Like Teen Spirit / Barbie Girl

Made for Lovin’ You

Vogue / This Is How We Do / Everybody (Backstreet’s Back)

Heavy on My Heart

You’ll Never Be Alone

Best Days

How Come the World Won’t Stop

Welcome to My Truth

Wishing Well

All Right Now

Sweet Child o’ Mine

Boxer

Left Outside Alone

Not That Kind

I’m Outta Love

Left Outside Alone