Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Catania

A giugno Gianni Morandi ha pubblicato il nuovo singolo Hit Parade con Alessandra Amoroso. Tra le sue collaborazioni più popolari ricordiamo Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte con Sangiovanni, Volare con Fabio Rovazzi e Si può dare di più con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi
Sabato 19 settembre Gianni Morandi (FOTO) porterà la sua musica al pubblico di Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gianni morandi in concerto, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento live con la tournée di Gianni Morandi. Il 19 settembre l’artista sarà a Catania per lo spettacolo in scena sul palco di Villa Bellini per il Wave Summer Music 2026. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 17 aprile al concerto all’Unipol Forum di Assago:
- C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones
- Monghidoro
- Occhi di ragazza
- Se perdo anche te
- L’attrazione
- La mia nemica amatissima
- Futura / Piazza Grande
- Vita
- Un mondo d’amore
- Grazie perché
- Bella signora
- Solo insieme saremo felici
- L’allegria
- Canzoni stonate
- Varietà
- In amore
- Apri tutte le porte
- Ragazzo fortunato
- Se non avessi più te
- Non son degno di te / Se puoi uscire una domenica sola con me / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda / Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte
- Canzoni
- Uno su mille
- Scende la pioggia
- Banane e lampone
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Dopo l’appuntamento di Catania, giovedì 24 settembre Gianni Morandi sarà in concerto a Massa. In seguito, l’artista proseguirà con gli appuntamenti in programma a Torbole sul Garda, Bergamo e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 24 settembre – Massa (Piazza Aranci)
- 26 settembre – Torbole sul Garda (Spiaggia Foci del Sarca)
- 28 settembre – Bergamo (ChorusLife Arena)
- 1 ottobre – Napoli (Arena Flegrea)
A giugno Gianni Morandi ha pubblicato il nuovo singolo Hit Parade con Alessandra Amoroso (FOTO). Tra le sue collaborazioni più popolari ricordiamo Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte con Sangiovanni, Volare con Fabio Rovazzi e Si può dare di più con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.
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