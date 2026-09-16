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Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Catania

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

A giugno Gianni Morandi ha pubblicato il nuovo singolo Hit Parade con Alessandra Amoroso. Tra le sue collaborazioni più popolari ricordiamo Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte con Sangiovanni, Volare con Fabio Rovazzi e Si può dare di più con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi

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Sabato 19 settembre Gianni Morandi (FOTO) porterà la sua musica al pubblico di Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

gianni morandi in concerto, la possibile scaletta

 

Nuovo appuntamento live con la tournée di Gianni Morandi. Il 19 settembre l’artista sarà a Catania per lo spettacolo in scena sul palco di Villa Bellini per il Wave Summer Music 2026. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 17 aprile al concerto all’Unipol Forum di Assago:

  • C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones
  • Monghidoro
  • Occhi di ragazza
  • Se perdo anche te
  • L’attrazione
  • La mia nemica amatissima
  • Futura / Piazza Grande
  • Vita
  • Un mondo d’amore
  • Grazie perché
  • Bella signora
  • Solo insieme saremo felici
  • L’allegria
  • Canzoni stonate
  • Varietà
  • In amore
  • Apri tutte le porte
  • Ragazzo fortunato
  • Se non avessi più te
  • Non son degno di te / Se puoi uscire una domenica sola con me / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda /  Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte
  • Canzoni
  • Uno su mille
  • Scende la pioggia
  • Banane e lampone

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Dopo l’appuntamento di Catania, giovedì 24 settembre Gianni Morandi sarà in concerto a Massa. In seguito, l’artista proseguirà con gli appuntamenti in programma a Torbole sul Garda, BergamoNapoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 24 settembre – Massa (Piazza Aranci)
  • 26 settembre – Torbole sul Garda (Spiaggia Foci del Sarca)
  • 28 settembre – Bergamo (ChorusLife Arena)
  • 1 ottobre – Napoli (Arena Flegrea)

A giugno Gianni Morandi ha pubblicato il nuovo singolo Hit Parade con Alessandra Amoroso (FOTO). Tra le sue collaborazioni più popolari ricordiamo Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte con Sangiovanni, Volare con Fabio Rovazzi e Si può dare di più con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

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