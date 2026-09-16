Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Catania

Approfondimenti

Giunta alla sua 75esima edizione, la kermesse è iniziata nel 1951 e conta nella sua storia 42 presentatori che hanno calcato il palco dell’Ariston. Amadeus, Mike Bongiorno e Pippo Baudo sono quelli che lo hanno guidato per più volte consecutive - cinque - ma è “Super Pippo” che detiene il record assoluto per numero di Festival condotti