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Gianni Morandi annuncia il tour estate 2026, date e città di C’era un ragazzo

Musica

el pieno del successo nei palasport, Gianni Morandi annuncia 12 nuovi concerti all’aperto per l’estate 2026, prodotti da Trident Music. Il tour “C’era un ragazzo” celebra i 60 anni del brano simbolo della sua carriera e attraverserà tutta Italia tra agosto e ottobre. In scaletta grandi classici e il singolo Monghidoro scritto da Jovanotti. Biglietti in vendita dal 28 aprile su Ticketone e Ticketmaster

Gianni Morandi rilancia: arriva il tour estivo 2026

Nel pieno di un tour nei palasport che si avvia alla conclusione, Gianni Morandi annuncia una nuova tournée: “C’era un ragazzo Estate 2026”, prodotta da Trident Music.

Dodici concerti a cielo aperto che porteranno l’artista in tutta Italia tra fine estate e inizio autunno,

Le ultime date nei palasport: il finale del tour “Gianni Morandi Story”

Prima della partenza della tournée estiva, Gianni Morandi concluderà il tour indoor “C’era un ragazzo Tour 2026 – Gianni Morandi Story”, che nelle ultime settimane ha registrato grande partecipazione di pubblico. Ecco gli ultimi appuntamenti:

  • 28 aprile 2026 – Terni @ PalaTerni
  • 30 aprile 2026 – Montichiari @ PalaGeorge
  • 2 maggio 2026 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena
  • 4 maggio 2026 – Padova @ Kioene Arena
  • 6 maggio 2026 – Genova @ PalaTeknoship

Un finale che segna il passaggio dalle arene indoor alle grandi location all’aperto.

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Un tour per celebrare un brano storico

Al centro della tournée c’è un anniversario importante: i 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini.

Un brano simbolo della musica italiana, capace di attraversare epoche e generazioni, diventando uno dei pilastri della carriera di Morandi.

Scaletta tra classici e nuove canzoni

La scaletta del tour alternerà i grandi successi del repertorio a momenti più recenti. Tra questi, il singolo “Monghidoro”, scritto da Lorenzo Jovanotti.

Sul palco, Morandi sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo

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Le date del tour “C’era un ragazzo Estate 2026”

Il tour estivo partirà il 31 agosto e toccherà diverse città italiane:

  • 31 agosto – Este (Este Music Festival – Castello Carrarese)
  • 2 settembre – Vigevano (Castello Sforzesco)
  • 4 settembre – Mantova (Mantova Summer Festival)
  • 10 settembre – Riccione (Riccione Music City)
  • 12 settembre – Ostuni (Arena Bianca – Foro Boario)
  • 14 settembre – Barletta (Fossato del Castello)
  • 17 settembre – Palermo (Teatro di Verdura – Wave Summer Music 2026)
  • 19 settembre – Catania (Villa Bellini – Wave Summer Music 2026)
  • 24 settembre – Massa (Piazza Aranci)
  • 26 settembre – Torbole sul Garda (Spiaggia Foci del Sarca)
  • 28 settembre – Bergamo (ChorusLife Arena)
  • 1 ottobre – Napoli (Arena Flegrea)

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour saranno disponibili dalle ore 14:00 di martedì 28 aprile sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

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