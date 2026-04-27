el pieno del successo nei palasport, Gianni Morandi annuncia 12 nuovi concerti all’aperto per l’estate 2026, prodotti da Trident Music. Il tour “C’era un ragazzo” celebra i 60 anni del brano simbolo della sua carriera e attraverserà tutta Italia tra agosto e ottobre. In scaletta grandi classici e il singolo Monghidoro scritto da Jovanotti. Biglietti in vendita dal 28 aprile su Ticketone e Ticketmaster
Gianni Morandi rilancia: arriva il tour estivo 2026
Nel pieno di un tour nei palasport che si avvia alla conclusione, Gianni Morandi annuncia una nuova tournée: “C’era un ragazzo Estate 2026”, prodotta da Trident Music.
Dodici concerti a cielo aperto che porteranno l’artista in tutta Italia tra fine estate e inizio autunno,
Le ultime date nei palasport: il finale del tour “Gianni Morandi Story”
Prima della partenza della tournée estiva, Gianni Morandi concluderà il tour indoor “C’era un ragazzo Tour 2026 – Gianni Morandi Story”, che nelle ultime settimane ha registrato grande partecipazione di pubblico. Ecco gli ultimi appuntamenti:
- 28 aprile 2026 – Terni @ PalaTerni
- 30 aprile 2026 – Montichiari @ PalaGeorge
- 2 maggio 2026 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena
- 4 maggio 2026 – Padova @ Kioene Arena
- 6 maggio 2026 – Genova @ PalaTeknoship
Un finale che segna il passaggio dalle arene indoor alle grandi location all’aperto.
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Un tour per celebrare un brano storico
Al centro della tournée c’è un anniversario importante: i 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini.
Un brano simbolo della musica italiana, capace di attraversare epoche e generazioni, diventando uno dei pilastri della carriera di Morandi.
Scaletta tra classici e nuove canzoni
La scaletta del tour alternerà i grandi successi del repertorio a momenti più recenti. Tra questi, il singolo “Monghidoro”, scritto da Lorenzo Jovanotti.
Sul palco, Morandi sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo
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Le date del tour “C’era un ragazzo Estate 2026”
Il tour estivo partirà il 31 agosto e toccherà diverse città italiane:
- 31 agosto – Este (Este Music Festival – Castello Carrarese)
- 2 settembre – Vigevano (Castello Sforzesco)
- 4 settembre – Mantova (Mantova Summer Festival)
- 10 settembre – Riccione (Riccione Music City)
- 12 settembre – Ostuni (Arena Bianca – Foro Boario)
- 14 settembre – Barletta (Fossato del Castello)
- 17 settembre – Palermo (Teatro di Verdura – Wave Summer Music 2026)
- 19 settembre – Catania (Villa Bellini – Wave Summer Music 2026)
- 24 settembre – Massa (Piazza Aranci)
- 26 settembre – Torbole sul Garda (Spiaggia Foci del Sarca)
- 28 settembre – Bergamo (ChorusLife Arena)
- 1 ottobre – Napoli (Arena Flegrea)
Biglietti e prevendite
I biglietti per il tour saranno disponibili dalle ore 14:00 di martedì 28 aprile sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.