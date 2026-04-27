el pieno del successo nei palasport, Gianni Morandi annuncia 12 nuovi concerti all’aperto per l’estate 2026, prodotti da Trident Music. Il tour “C’era un ragazzo” celebra i 60 anni del brano simbolo della sua carriera e attraverserà tutta Italia tra agosto e ottobre. In scaletta grandi classici e il singolo Monghidoro scritto da Jovanotti. Biglietti in vendita dal 28 aprile su Ticketone e Ticketmaster