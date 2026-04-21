Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Roma

gianni morandi a roma, la possibile scaletta del concerto

Martedì 21 aprile Gianni Morandi salirà sul palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici: da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones a Banane e lampone passando per Bella signora e Solo insieme saremo felici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile all’Unipol Forum di Assago:

C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Monghidoro

Occhi di ragazza

Se perdo anche te

L’attrazione

La mia nemica amatissima

Futura / Piazza Grande

Vita

Un mondo d’amore

Grazie perché

Bella signora

Solo insieme saremo felici

L’allegria

Canzoni stonate

Varietà

In amore

Apri tutte le porte

Ragazzo fortunato

Se non avessi più te

Non son degno di te / Se puoi uscire la domenica / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda / Fatti mandare dalla mamma

Canzoni

Uno su mille

Scende la pioggia

Banane e lampone