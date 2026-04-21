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Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Roma

Musica

Matteo Rossini

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Dopo lo spettacolo di Roma, venerdì 24 aprile Gianni Morandi si esibirà all’Unipol Arena di Bologna. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Firenze, Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e infine Genova

Nuovo appuntamento con la musica di Gianni Morandi. Dopo le date di Conegliano, Milano e Torino, il 21 aprile l’artista sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

gianni morandi a roma, la possibile scaletta del concerto

Martedì 21 aprile Gianni Morandi salirà sul palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici: da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones a Banane e lampone passando per Bella signora e Solo insieme saremo felici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile all’Unipol Forum di Assago:

  • C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones
  • Monghidoro
  • Occhi di ragazza
  • Se perdo anche te
  • L’attrazione
  • La mia nemica amatissima
  • Futura / Piazza Grande
  • Vita
  • Un mondo d’amore
  • Grazie perché
  • Bella signora
  • Solo insieme saremo felici
  • L’allegria
  • Canzoni stonate
  • Varietà
  • In amore
  • Apri tutte le porte
  • Ragazzo fortunato
  • Se non avessi più te
  • Non son degno di te / Se puoi uscire la domenica / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda /  Fatti mandare dalla mamma
  • Canzoni
  • Uno su mille
  • Scende la pioggia
  • Banane e lampone

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Dopo lo spettacolo di Roma, venerdì 24 aprile Gianni Morandi si esibirà all’Unipol Arena di Bologna. Successivamente, l’artista (FOTO) sarà in concerto a Firenze, Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e infine Genova. Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti live:

  • 24 aprile 2026, Bologna - Unipol Arena
  • 26 aprile 2026, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 28 aprile 2026, Terni - Pala Terni
  • 30 aprile 2026, Montichiari - PalaGeorge
  • 2 maggio 2026, Pesaro - Vitrifrigo Arena
  • 4 maggio 2026, Padova - Kioene Arena
  • 6 maggio 2026, Genova - Palateknoship

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