Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Roma

Dopo lo spettacolo di Roma, venerdì 24 aprile Gianni Morandi si esibirà all’Unipol Arena di Bologna. Successivamente, l’artista sarà in concerto a Firenze, Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e infine Genova
Nuovo appuntamento con la musica di Gianni Morandi. Dopo le date di Conegliano, Milano e Torino, il 21 aprile l’artista sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gianni morandi a roma, la possibile scaletta del concerto
Martedì 21 aprile Gianni Morandi salirà sul palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più iconici: da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones a Banane e lampone passando per Bella signora e Solo insieme saremo felici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile all’Unipol Forum di Assago:
- C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones
- Monghidoro
- Occhi di ragazza
- Se perdo anche te
- L’attrazione
- La mia nemica amatissima
- Futura / Piazza Grande
- Vita
- Un mondo d’amore
- Grazie perché
- Bella signora
- Solo insieme saremo felici
- L’allegria
- Canzoni stonate
- Varietà
- In amore
- Apri tutte le porte
- Ragazzo fortunato
- Se non avessi più te
- Non son degno di te / Se puoi uscire la domenica / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda / Fatti mandare dalla mamma
- Canzoni
- Uno su mille
- Scende la pioggia
- Banane e lampone
Approfondimento
Gianni Morandi in tour: "C'era un Ragazzo racconta 60 anni di guerre"
Dopo lo spettacolo di Roma, venerdì 24 aprile Gianni Morandi si esibirà all’Unipol Arena di Bologna. Successivamente, l’artista (FOTO) sarà in concerto a Firenze, Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e infine Genova. Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti live:
- 24 aprile 2026, Bologna - Unipol Arena
- 26 aprile 2026, Firenze - Nelson Mandela Forum
- 28 aprile 2026, Terni - Pala Terni
- 30 aprile 2026, Montichiari - PalaGeorge
- 2 maggio 2026, Pesaro - Vitrifrigo Arena
- 4 maggio 2026, Padova - Kioene Arena
- 6 maggio 2026, Genova - Palateknoship
Approfondimento
Sanremo, chi ha presentato più edizioni? La classifica dei conduttori
Gianni Morandi è tra gli artisti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni il cantante ha regalato grandi successi, tra i suoi album citiamo Dalla/Morandi con Lucio Dalla, L'amore ci cambia la vita, Varietà e Bisogna vivere. Ricordiamo anche la vittoria con Si può dare di più con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri alla 37esima edizione del Festival di Sanremo.
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno