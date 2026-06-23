gianni morandi e alessandra amoroso, il duetto hit parade

Gianni Morandi e Alessandra Amoroso (FOTO) hanno lanciato Hit Parade, brano destinato a conquistare le classifiche estive. Successivamente, i due artisti hanno pubblicato il videoclip ufficiale del singolo collezionando migliaia di visualizzazioni su YouTube. Lorenzo Jovanotti ha firmato la canzone raccontando sul suo profilo Instagram: “Ad aprile, in pieno tour di successo, una sera prima di andare in scena, mi ha chiamato Gianni Morandi, dal camerino, felice perché non solo la tournée era una successo, ma aveva appena aggiunto nuove date a settembre. La videochiamata però aveva lo scopo di dirmi ‘trovami un pezzo per l’estate e se ci piace lo proponiamo ad Alessandra Amoroso che è mia amica e lo canto con lei’. Quando Morandi chiama io scatto sull’attenti, questo lo sapete”.

Lorenzo Jovanotti ha proseguito: “Quindi il giorno dopo ero in studio con Sixpm e gli ho detto 'fammi sentire qualcosa che hai nell’hard disc che potrebbe andare bene per un duetto Gianni e Alessandra'. È spuntata questa canzone e io la sera ho lavorato al testo tenendo in mente certi riferimenti, tipo i Righeira o quelle belle canzoni di Giuni Russo, anni '80, grande scuola di pop leggerissimo, ma ben fatto. L’ho fatta sentire ai cantanti la sera stessa”.