Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Jesolo

ligabue, la possibile scaletta

Al via la tournée di Luciano Ligabue. Il 12 settembre l’artista (FOTO) porterà la sua energia sul palco del Palazzo del Turismo, questo l’indirizzo: piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più iconiche: da Certe notti a Piccola stella senza cielo passando per Balliamo sul mondo, Happy Hour, Urlando contro il cielo e Tra palco e realtà. Questi i brani proposti il 6 maggio all’Unipol Dome di Milano:

BALLIAMO SUL MONDO

MARLON BRANDO È SEMPRE LUI

SARÀ UN BEL SOUVENIR

TI SENTO

L’ODORE DEL SESSO

VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI

VOGLIO VOLERE

LAMBRUSCO E POP CORN

I RAGAZZI SONO IN GIRO

UNA VITA DA MEDIANO

NESSUNO È DI QUALCUNO

OSPITE FIORELLA MANNOIA

ERI BELLISSIMA

QUESTA È LA MIA VITA

SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI

SULLA MIA STRADA

NON È TEMPO PER NOI

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

LEGGERO

QUELLA CHE NON SEI CON EMMA

HAPPY HOUR

TRA PALCO E REALTA’

URLANDO CONTRO IL CIELO

CERTE NOTTI