Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Jesolo

Dopo l’appuntamento in scena al Palazzo del Turismo, il 22 settembre Luciano Ligabue si esibirà sul palco dell’Arena di Verona. In seguito, il cantautore porterà la sua musica in numerose città italiane: da Padova a Milano passando per Livorno, Mantova, Messina e Ancona
Sabato 12 settembre Luciano Ligabue darà il via alla nuova tournée con l’appuntamento in programma a Jesolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
ligabue, la possibile scaletta
Al via la tournée di Luciano Ligabue. Il 12 settembre l’artista (FOTO) porterà la sua energia sul palco del Palazzo del Turismo, questo l’indirizzo: piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più iconiche: da Certe notti a Piccola stella senza cielo passando per Balliamo sul mondo, Happy Hour, Urlando contro il cielo e Tra palco e realtà. Questi i brani proposti il 6 maggio all’Unipol Dome di Milano:
- BALLIAMO SUL MONDO
- MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
- SARÀ UN BEL SOUVENIR
- TI SENTO
- L’ODORE DEL SESSO
- VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
- VOGLIO VOLERE
- LAMBRUSCO E POP CORN
- I RAGAZZI SONO IN GIRO
- UNA VITA DA MEDIANO
- NESSUNO È DI QUALCUNO
- OSPITE FIORELLA MANNOIA
- ERI BELLISSIMA
- QUESTA È LA MIA VITA
- SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
- SULLA MIA STRADA
- NON È TEMPO PER NOI
- PICCOLA STELLA SENZA CIELO
- LEGGERO
- QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
- HAPPY HOUR
- TRA PALCO E REALTA’
- URLANDO CONTRO IL CIELO
- CERTE NOTTI
Approfondimento
Luciano Ligabue, è uscito il video del nuovo singolo Qualcosa per te
Dopo l’appuntamento in scena al Palazzo del Turismo, il 22 settembre Luciano Ligabue si esibirà sul palco dell’Arena di Verona. In seguito, il cantautore porterà la sua musica in numerose città italiane: da Padova a Milano passando per Livorno, Mantova, Messina e Ancona. Questo il calendario con tutti i dettagli dei concerti in programma:
- 22 settembre – VERONA – Arena di Verona
- 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
- 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
- 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
- 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
- 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
- 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
- 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
- 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
- 18 ottobre – BARI – Palaflorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
Approfondimento
Luciano Ligabue, è uscito il nuovo singolo Qualcosa per te
Ansa/Getty
Ligabue compie 65 anni, l'evoluzione dei look dagli esordi a oggi
Dallo stile rock anni ’80 e ’90, fino alle giacche e alle camicie in tessuti leggeri dei tempi più recenti: il cantante ha sfoggiato, in oltre 30 anni di carriera, stili diversi, ma sempre originali. Ecco come è cambiato dal 1990 ad oggi