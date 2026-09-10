Luchè, la possibile scaletta del concerto a Napoli

luchè, la possibile scaletta

Grande attesa per lo spettacolo in programma all’Ex Base Nato. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show del rapper avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Luchè (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più popolari: da Non abbiamo età a La notte di San Lorenzo passando per Parliamo e Nessuna. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 15 marzo al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Il mio lato peggiore / Potere / Slang

Anno fantastico

O’ primmo ammore

Int O Rione

E ‘cumpagn mie

No Love

Non siamo uguali

10 anni fa

Fin Qui

Lo sai chi sono

Star

Nada

Morire vuoto

Autostima

Scale

Tutto di me

Ti amo

Il mio ricordo

Che Dio mi benedica

Le pietre non volano

Si vince alla fine

Gli altri

Se non ci fosse la rabbia

Attraverso me

Parliamo

Torna da me

Labirinto

L’ultima volta

Lo Stesso Viso

La notte di San Lorenzo

Password

Ilary

Chico

Ginevra

Miami Vice

Stamm fort

Non abbiamo età

Nessuna