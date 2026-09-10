Luchè, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Nel febbraio di quest’anno il rapper ha debuttato in gara con la canzone Labirinto al Festival di Sanremo conquistando la dodicesima posizione nella classifica finale
Dopo la lunga tournée estiva, il 10 settembre Luchè sarà in concerto all’Ippodromo di Agnano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del rapper: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
luchè, la possibile scaletta
Grande attesa per lo spettacolo in programma all’Ex Base Nato. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show del rapper avrà inizio alle ore 21.00. Al momento Luchè (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attese le sue canzoni più popolari: da Non abbiamo età a La notte di San Lorenzo passando per Parliamo e Nessuna. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 15 marzo al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Il mio lato peggiore / Potere / Slang
- Anno fantastico
- O’ primmo ammore
- Int O Rione
- E ‘cumpagn mie
- No Love
- Non siamo uguali
- 10 anni fa
- Fin Qui
- Lo sai chi sono
- Star
- Nada
- Morire vuoto
- Autostima
- Scale
- Tutto di me
- Ti amo
- Il mio ricordo
- Che Dio mi benedica
- Le pietre non volano
- Si vince alla fine
- Gli altri
- Se non ci fosse la rabbia
- Attraverso me
- Parliamo
- Torna da me
- Labirinto
- L’ultima volta
- Lo Stesso Viso
- La notte di San Lorenzo
- Password
- Ilary
- Chico
- Ginevra
- Miami Vice
- Stamm fort
- Non abbiamo età
- Nessuna
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Luchè è tra gli artisti più amati della scena rap nazionale. Nel corso degli anni l’artista ha conquistato le classifiche, ricordiamo gli album Potere, Dove volano le aquile e Il mio lato peggiore. Spazio anche a numerose collaborazioni, tra le quali Stamm fort con Sfera Ebbasta (FOTO), Le pietre non volano con Marracash, Purosangue con Shiva e Come me con Gigi D’Alessio. Nel febbraio di quest’anno Luchè ha debuttato in gara con il brano Labirinto al Festival di Sanremo conquistando la dodicesima posizione nella classifica finale.
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