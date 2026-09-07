Musica, dibattiti e cinema ricordando Modugno: tutto è meraviglioso

Polignano a Mare Città della Musica chiude l’edizione 2026 questa sera, lunedì 7 settembre, con una serata dedicata a Domenico Modugno e il cinema. Avere Domenico Modugno come concittadino è un privilegio ma in Italia quanti luoghi ci sono che hanno dato i natali a persone diventate poi celebri e che vengono abbandonate alla polvere della dimenticanza? Polignano a Mare avrebbe potuto vivere di rendita sul nome di Modugno senza troppi sforzi, la statua che lo rappresenta a braccia larghe mentre offre le spalle al mare basterebbe già a trasmettere una idea di…meraviglioso. Qui invece hanno scelto di declinarlo in tutte le sue grandezze. L’edizione 2026 è stata strutturata su quattro giorni, ognuno con una sua identità. Sul palco si sono alternati, tra gli altri, artisti eterogenei quali Syria , Peppe Voltarelli , Gaia Gentile , Carolina Bubbico , Daniele Silvestri, Frankie hi-nrg mc e l’ Orchestra Sinfonica di Sanremo che ha fatto da accompagnamento a tutti. Una rassegna di questo tipo può nascere solo se le volontà e gli obiettivi convergono. Ho assistito, nei miei quattro giorni a Polignano, a una perfetta alchimia tra politica, istituzioni e musica. Bianca Bronzino , vulcanica Assessora alla Cultura (con altre deleghe), mi ha spiegato che “crediamo che in quattro giorni avviciniamo meglio la comunità alle iniziative ed esploriamo le diverse anime di Modugno. L’intenzione è di non legarci troppo alla memoria e di esplorare il cantautorato. Questo è un Festival diffuso che segue una strategia ad ampio spettro per quanto la la statua di Domenico Modugno attragga di per sé. Politicamente invece puntiamo a coinvolgere tutte le contrade”. La direzione artistica della manifestazione è affidata a Stefano Senardi , mentre Luca Bernini cura il coordinamento artistico e la direzione della comunicazione. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale di Polignano a Mare, il cui sindaco è Vito Carrieri coadiuvato dal suo vice Joana Grasso (anche assessore alle Politiche Sociali, Giovanili, abitative e Pari Opportunità), Regione Puglia e Puglia Culture a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia Sezione Turismo e su fondi del Comune di Polignano a Mare.

POLIGNANO A MARE E DOMENICO MODUGNO, BINOMIO MERAVIGLIOSO



Luca Bernini, che in questi giorni ha macinato chilometri affinché tutti i pianeti fossero allineati, mi ha spiegato che “rispetto a una impostazione Modugno-centrica qui teniamo insieme più elementi, sappiamo che è una scommessa ma questo è il bello, l’elemento Modugno che diventa un punto di riferimento. Ristampiamo con Sony Con l’affetto della Memoria, un suo album del 1971, riscoprendo un mondo contadino, riscoprendo infanzia e adolescenza. Lui è il progenitore del cantautore moderno e qui allarghiamo il raggio d’azione”. Polignano a Mare è città viva, è baluardo di cultura e di accoglienza, è una città col sorriso, a partite da Giorgia Tarantino che col supporto della sua famiglia gestisce Incentro Rooms, fino ai ristoranti e alle gelaterie, che qui sono una eccellenza. E poi i gatti che passeggiano tra i turisti con fierezza, le signore che aspettano una illusione di frescura per spostare le sedie dal tinello alla strada, tra odori di bucato e di cibo, tra panni stesi e sguardi curiosi, mai infastiditi. Polignano è bellezza e vestigia storiche, è un mare blu che si confonde con i pensieri. E se questa rassegna funziona è perché ci sono persone che ci mettono un’anima che va oltre il sudore e la stanchezza, le poche ore dormite, i pasti consumati frettolosamente nel backstage (uno tra i più deserti mai visti in tanti anni di musica vissuta dietro le quinte) combattendo con un signore di nero vestito che ti insulta per una bottiglia di acqua e scrive sul suo gazebo “no open bar” a spregio di un manipolo di persone che non guarda l'orologio e per garantire la buona riuscita della serata sacrifica il tempo che andrebbe dedicato alla famiglia e gli si presenta con educazione. Quel che avanza tornerà al mittente o terminerà in un frigorifero? Resilienti e resistenti sono il già citato Luca Bernini, i film-maker Raoul Ventura e Gianfranco Gironimo, la social media manager Alessia Castiglioni, Arianna Manzotti che cura la logistica e Roberta Rifezzo che tesse le trame della comunicazione. Altri resistenti sono Antony Drago e Carmine De Marco che gestiscono una etichetta musicale ribattezzata LA Riot Survival mentre Carmine, in solitaria, ha creato una factory che si chiama Faccia di Culto- Un luogo per la Cultura dove quotidianamente musica, pittura e scultura sono protagoniste. Quell’illuminato di Giacomo Bologna, grande maestro della Barbera con la sua azienda Braida, un tempo scrisse questa frase: “Costruitevi una cantina ampia, spaziosa, ben areata e rallegratela di tante belle bottiglie, queste ritte, quelle coricate, da considerare con occhio amico nelle sere di Primavera, Estate, Autunno e Inverno sogghignando al pensiero di quell’uomo senza canti e senza suoni, senza donne e senza vino che dovrebbe vivere una decina d’anni più di noi”. La Rassegna su Domenico Modugno andrà avanti e ci renderà sempre più felici nonostante quell’uomo che gestisce il backstage con protervia. Dimenticavo, piazza Trinità di sera è un film di Pupi Avati: le ragazze sedute sulle panchine e i ragazzi in piedi, sguardi e sorrisi a distanza, tenera complicità, qualche adulto che sbircia e vigila su ancillari passioni, il miagolio di un gatto: tutto questo è...meraviglioso.