Mina, il nuovo album Dilettevoli inedite eccedenze uscirà il 9 ottobre

Raccoglierà 10 perle della canzone d’autore scelte e incise dall’artista stessa dagli anni Settanta al mese di aprile 2026. Il disco conterrà sia 10 interpretazioni inedite di canzoni edite, sia altrettante fotografie scattate da Mauro Balletti e mai pubblicate prima. Intanto, il 18 settembre uscirà il primo singolo, Vento di passione di Pino Daniele, che sarà accompagnato da un videoclip realizzato da Ferzan Özpetek, con protagonista Luca Argentero
Il 9 ottobre 2026 Mina pubblicherà il nuovo album Dilettevoli inedite eccedenze, che raccoglierà 10 perle della canzone d’autore scelte e incise dall’artista stessa dagli anni Settanta al mese di aprile 2026. Come riporta l’ANSA, il disco conterrà sia 10 interpretazioni inedite di canzoni edite, sia altrettante fotografie scattate da Mauro Balletti e mai pubblicate prima. Tra un mese, alla Triennale di Milano, si terrà il primo ascolto. L’amatissima interprete, che ha sempre seguito il suo istinto, ha scavato nel suo passato per valorizzare 10 cover che aveva inciso in eccedenza, senza però inserirle nella tracklist finale dei suoi album. La differenza con i capitoli 1 e 2 delle Dilettevoli eccedenze (che includevano anche lati B di 45 giri, sigle di spot o differenti versioni di pezzi editi), risiede nel fatto che le attuali canzoni non sono presenti in altri album di Mina, ma sono invece raccolte in questo lavoro discografico che uscirà in digitale e in formato fisico cd e vinile.
IL PRIMO SINGOLO È PINO DANIELE, ARRIVA ANCHE IL VIDEOCLIP DI FERZAN ÖZPETEK CON LUCA ARGENTERO
Intanto, il 18 settembre 2026 uscirà il primo singolo, Vento di passione di Pino Daniele, che aveva raggiunto il successo grazie al memorabile duetto con Giorgia. Nella primavera del 2026, Mina ha ricantato la canzone con la sua voce attuale. Del resto, è noto che Giorgia e Mina si stimino e si vogliano bene da molti anni. Insieme avevano anche inciso il brano Poche parole, contenuto sia nell’album Stonata di Giorgia, sia nel disco Caramella di Mina. Con la nuova versione del celebre brano di Pino Daniele arriverà anche un videoclip realizzato da Ferzan Özpetek, che vedrà come protagonista del racconto canoro l’attore Luca Argentero. Come si apprende, l’immagine di Mina dovrebbe essere visibile solo su una fotobusta delle note finali.
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I POSSIBILI OMAGGI, DA IVANO FOSSATI AI BEATLES
Il nuovo album Dilettevoli inedite eccedenze di Mina omaggerà Pino Daniele e un altro artista con due canzoni. Il cantautore napoletano rappresenta una vecchia passione della Tigre di Cremona, che in passato aveva già interpretato diversi capolavori dell’artista, da Quanno Chiove a Je Stò Vicino a Te, e ancora da Napule è a Je s’o pazzo. Ora, oltre a Vento di Passione, potrebbe essere anche la volta di Yes I Know My Way. Secondo altre indiscrezioni, poi, nelle altre sei tracce la cantante accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio attraverso brani anche meno noti, ma per lei preziosi, della storia della musica. Tra gli altri, si parla di Ivano Fossati, mentre alcuni scommettono su una rivisitazione inedita dei Beatles. Già in passato, infatti, la Tigre di Cremona aveva reinterpretato i capolavori del quartetto di Liverpool. In ogni caso, in questi anni Mina ha custodito i pezzi del nuovo album come preziose perle in un cassetto, che ha infine scelto di condividere con il pubblico.
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LE OPERE PIÙ RECENTI, C'È ANCHE LA COLLABORAZIONE CON BLANCO
Nel 2022 Mina ha interpretato la canzone Buttare l’amore per la colonna sonora della serie tv Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. Nello stesso anno, la cantante ha pubblicato la prima raccolta Dilettevoli eccedenze, che conteneva i suoi brani rimasti nel cassetto o utilizzati per spot pubblicitari e mai editati in precedenza. Nel 2023 è uscito sia il nuovo album di inediti Ti amo come un pazzo, che include il brano Un briciolo di allegria in collaborazione con Blanco, sia il secondo volume della serie Dilettevoli eccedenze. Nel 2024 la cantante ha pubblicato l’album di inediti Gassa d’amante.
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Tanti auguri Mina: compie 85 anni la "Tigre di Cremona"
Nata il 25 marzo del 1940 a Busto Arsizio, è una delle voci più note e apprezzate del panorama musicale italiano di tutti i tempi. Uscita dalle scene televisive dal 1978, non ha mai smesso di coltivare la sua passione in una carriera lunga oltre 50 anni