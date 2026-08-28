Raf, la possibile scaletta del concerto a Verona

A oltre dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione, a febbraio Raf ha presentato Ora e per sempre al Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, tra gli album ricordiamo Manifesto, Iperbole e Passeggeri distratti
Dopo il concerto a Carbonia, domenica 30 agosto Raf (FOTO) proseguirà il tour estivo con lo spettacolo in scena a Verona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
raf, la possibile scaletta
Il 30 agosto Raf porterà la sua musica al Teatro Romano, questo l’indirizzo: via Regaste Redentore, 2, 37010, Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Self Control a Infinito passando per Cosa resterà degli anni ’80. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di Mestre nel giugno dello scorso anno:
- Iperbole
- Un’emozione inaspettata
- Due
- Dimentica
- Non è mai un errore
- Passeggeri distratti
- Liberi
- Oasi
- Ossigeno
- Gente di mare
- Stai con me
- Sei la più bella del mondo
- Lacrime e fragole
- Inevitabile follia
- Come una favola
- Cosa resterà degli anni ’80
- Via
- Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
- Per tutto il tempo
- Show Me the Way to Heaven
- Il battito animale
- Il suono c’è
- 80 voglia di te
- Ti pretendo
- Self Control
- Con le mani su
- Infinito
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Dopo il concerto in scena al Teatro Romano, martedì 1° settembre Raf sarà a Vicenza. In seguito, l’artista concluderà la tournée con gli ultimi cinque appuntamenti in programma a Badoere di Morgano, Cassino, Poggio Renatico, Terni e Sant’Angelo di Gatteo. Questo il calendario:
- 1° settembre, Vicenza
- 3 settembre, Badoere di Morgano (TV)
- 11 settembre, Cassino (FR)
- 13 settembre, Poggio Renatico (FE)
- 19 settembre, Terni
- 29 settembre, Sant’Angelo di Gatteo (FC)
A oltre dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione, a febbraio Raf ha presentato Ora e per sempre al Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, tra gli album ricordiamo Manifesto, Iperbole e Passeggeri distratti. Inoltre, nel 1987 Raf e Umberto Tozzi hanno rappresentato l’Italia con il brano Gente di mare alla 31esima edizione dell’Eurovision Song Contest.
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Il cantautore pugliese sarà in gara con il brano co-scritto con il figlio minore Samuele, in arte D'Art. Nella serata dei duetti, invece, si esibirà con The Kolors nella canzone The Riddle. Con oltre 40 anni di carriera, 14 album in studio, più di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo e numerosi dischi di platino, dal 24 al 28 febbraio il cantante di Self Control e di Cosa resterà degli anni '80 sarà tra i 30 Big sul palco del Teatro Ariston sotto la conduzione artistica di Carlo Conti