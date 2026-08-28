Raf, la possibile scaletta del concerto a Verona

A oltre dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione, a febbraio Raf ha presentato Ora e per sempre al Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, tra gli album ricordiamo Manifesto, Iperbole e Passeggeri distratti

Il 30 agosto Raf porterà la sua musica al Teatro Romano , questo l’indirizzo: via Regaste Redentore, 2, 37010, Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Self Control a Infinito passando per Cosa resterà degli anni ’80. Stando a quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti al concerto di Mestre nel giugno dello scorso anno:

Dopo il concerto in scena al Teatro Romano, martedì 1° settembre Raf sarà a Vicenza. In seguito, l’artista concluderà la tournée con gli ultimi cinque appuntamenti in programma a Badoere di Morgano, Cassino, Poggio Renatico, Terni e Sant’Angelo di Gatteo. Questo il calendario:

1° settembre, Vicenza

3 settembre, Badoere di Morgano (TV)

11 settembre, Cassino (FR)

13 settembre, Poggio Renatico (FE)

19 settembre, Terni

29 settembre, Sant’Angelo di Gatteo (FC)

A oltre dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione, a febbraio Raf ha presentato Ora e per sempre al Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, tra gli album ricordiamo Manifesto, Iperbole e Passeggeri distratti. Inoltre, nel 1987 Raf e Umberto Tozzi hanno rappresentato l’Italia con il brano Gente di mare alla 31esima edizione dell’Eurovision Song Contest.