Coez in concerto a Mantova, la possibile scaletta

mantova summer festival, coez in concerto

Nuovo appuntamento con la musica di Coez. In attesa dell’inizio del concerto, Coez ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 820.000 follower: “Il From the Rooftop riparte stasera da Mantova. Direi che ci siamo ricaricati abbastanza. Let’s go!”. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti a novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è