Coez in concerto a Mantova, la possibile scaletta

Dopo l'atteso concerto del cantautore, il Mantova Summer Festival proseguirà con numerosi altri appuntamenti: dallo spettacolo di Mannarino allo show di Luca Carboni
Questa sera, venerdì 28 agosto, Coez sarà in concerto al Mantova Summer Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
mantova summer festival, coez in concerto
Nuovo appuntamento con la musica di Coez. In attesa dell’inizio del concerto, Coez ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 820.000 follower: “Il From the Rooftop riparte stasera da Mantova. Direi che ci siamo ricaricati abbastanza. Let’s go!”. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti a novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Dopo il concerto di Coez, la rassegna musicale proseguirà con numerosi altri appuntamenti: dallo spettacolo di Mannarino allo show di Luca Carboni. Questo il calendario completo tutti i prossimi eventi in programma:
- 29 agosto – MANNARINO – inizio ore 21.00
- 30 agosto – FULMINACCI opening MOBRICI – inizio ore 21.45
- 31 agosto – PAOLO RUFFINI in “DIN DON DOWN” – inizio ore 21.00
- 1 settembre – WILCO – inizio ore 21.00
- 2 settembre – LUCA CARBONI – inizio ore 21.00
- 3 settembre – ENRICO BRIGNANO in “BELLO DI MAMMA” – inizio ore 21.00
- 4 settembre – GIANNI MORANDI (in collaborazione con CASA DEL SOLE) – inizio ore 21.00
- 05 settembre – MAX ANGIONI in “ANCHE MENO – ROUND FINALE” – inizio ore 21.00
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