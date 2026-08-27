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Luca Carboni, la possibile scaletta del concerto a Trento

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il concerto alla Trentino Music Arena, il 2 settembre Luca Carboni porterà la sua musica al pubblico di Mantova. In seguito, il cantautore concluderà il tour con gli spettacoli in scena a Brescia, Caserta e Macerata

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Domenica 30 agosto Luca Carboni sarà in concerto al Trento Live Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

luca carboni a trento, la possibile scaletta

 

In queste settimane Luca Carboni sta girando l’Italia con i suoi grandi successi. Il 30 agosto il cantautore salirà sul palco della Trentino Music Arena per il concerto inserito nel ricco cartellone del Trento Live Fest, in programma da venerdì 28 agosto a sabato 5 settembre. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i brani più amati. Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 26 luglio a Cernobbio:

  • Primavera
  • Sto pensando
  • Ci stiamo sbagliando
  • Fragole buone buone
  • Sarà un uomo
  • Solarium
  • Caro Gesù
  • La mia città
  • Chicci di grano
  • Inno nazionale
  • Mi ami davvero
  • L’amore che cos’è
  • Le ragazze
  • Le storie d’amore
  • Farfallina
  • Silvia lo sai
  • Luca lo stesso
  • San Luca
  • Bologna è una regola
  • Mare mare
  • Vieni a vivere con me
  • Ci vuole un fisico bestiale

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Dopo il concerto a Trento, il 2 settembre Luca Carboni porterà la sua musica al pubblico di Mantova. In seguito, il cantautore concluderà il tour con gli spettacoli in scena a Brescia, Caserta e Macerata. Questi i prossimi concerti dell’artista:

  • 2 settembre, Mantova
  • 4 settembre, Brescia
  • 10 settembre, Caserta
  • 13 settembre, Macerata

 

Nel corso degli anni Luca Carboni si è affermato come uno dei cantautori più amati della scena discografica italiana. Tra i suoi album ricordiamo Carboni, MONDO world welt monde, Carovana e Pop-Up. Per quanto riguarda i brani, citiamo Ci vuole un fisico bestiale, La mia ragazza, Fisico & politico con Fabri Fibra, Luca lo stesso e Bologna è una regola.

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