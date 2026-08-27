Luca Carboni, la possibile scaletta del concerto a Trento

In queste settimane Luca Carboni sta girando l’Italia con i suoi grandi successi. Il 30 agosto il cantautore salirà sul palco della Trentino Music Arena per il concerto inserito nel ricco cartellone del Trento Live Fest, in programma da venerdì 28 agosto a sabato 5 settembre. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i brani più amati. Stando a quanto ripreso da Setlist , queste le canzoni eseguite il 26 luglio a Cernobbio:

Dopo il concerto a Trento, il 2 settembre Luca Carboni porterà la sua musica al pubblico di Mantova. In seguito, il cantautore concluderà il tour con gli spettacoli in scena a Brescia, Caserta e Macerata. Questi i prossimi concerti dell’artista:

2 settembre, Mantova

4 settembre, Brescia

10 settembre, Caserta

13 settembre, Macerata

Nel corso degli anni Luca Carboni si è affermato come uno dei cantautori più amati della scena discografica italiana. Tra i suoi album ricordiamo Carboni, MONDO world welt monde, Carovana e Pop-Up. Per quanto riguarda i brani, citiamo Ci vuole un fisico bestiale, La mia ragazza, Fisico & politico con Fabri Fibra, Luca lo stesso e Bologna è una regola.