Musica
Luca Carboni: “Il mare che canto è un'emozione condivisa"
A 40 anni dall'inizio della carriera, Luca Carboni racconta il suo legame profondo con il mare, simbolo di libertà, malinconia e rinascita. Ripercorre il successo di Mare mare e parla del ritorno ai concerti dopo la malattia, celebrando una nuova stagione della sua vita e della sua musica
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