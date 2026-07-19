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Musica

Luca Carboni: “Il mare che canto è un'emozione condivisa"

Chiara Caleo

©Getty

A 40 anni dall'inizio della carriera, Luca Carboni racconta il suo legame profondo con il mare, simbolo di libertà, malinconia e rinascita. Ripercorre il successo di Mare mare e parla del ritorno ai concerti dopo la malattia, celebrando una nuova stagione della sua vita e della sua musica

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