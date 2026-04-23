Mannarino, è uscito il nuovo singolo Per un po’ d’amore

Tra poche settimane il cantautore darà il via al suo nuovo tour. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Padova a Milano passando per Roma, Napoli, Genova, Alghero, Pescara e Catania
Venerdì 8 maggio Mannarino pubblicherà il nuovo album Primo amore. In attesa dell’uscita del progetto discografico, il cantautore ha lanciato il secondo singolo Per un po’ d’amore. Attesa per la tournée in partenza a giugno.
mannarino, il nuovo singolo è per un po’ d’amore
A marzo il cantautore ha alzato il sipario sul suo nuovo progetto Primo Amore pubblicando il singolo Ciao. Il cantautore ha parlato del disco in un post sul profilo Instagram da oltre 200.000 follower: “Sono stato lontano, mi sono dovuto perdere per arrivare qui. Ti porto tutto l’amore che ho trovato dall’altra parte del cielo, e che era sempre stato dentro di me”.
Ora, il cantautore ha lanciato Per un po’ d’amore, un brano che indaga i sentimenti dell’essere umano tra dubbi, ricerca di risposte e rapporti interpersonali.
L’artista canta: “Quando il vuoto ti consola / Non pensare che sei sola / Ce ne andiamo via dal mondo / Ma solo per un po’”.
Ecco il testo del brano Per un po’ d’amore di Mannarino:
Quanta sete di qualcosa
Cosa non lo so
Quanto costa una risposta?
Anche fosse no
Quando il cielo ti divora
Non pensare che sei sola
Siamo nello stesso mondo
Ma solo per un po'
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Per un po' d'amore
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Solo un po' d'amore
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Per un po' d'amore
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Solo un po' d'amore
Qualche giro intorno al sole in un Grand Hotel
Quante cose senza nome
Vedo dentro te
Quando tutto si frantuma
Non pensare che sei una
Siamo nello stesso mondo
Ma solo per un po'
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Per un po' d'amore
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Solo un po' d'amore
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Per un po' d'amore
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Solo un po' d'amore
Fosse solo un'illusione
Un sogno che non c'è
Su una giostra di persone
Sto stringendo te
Quando il vuoto ti consola
Non pensare che sei sola
Ce ne andiamo via dal mondo
Ma solo per un po'
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Per un po' d'amore
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Solo un po' d'amore
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Per un po' d'amore
Per un po' d'amore, per un po' d'amore
Solo un po' d'amore
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Tra poche settimane il cantautore darà il via al suo nuovo tour. Il 21 giugno Mannarino si esibirà all’Arena Villa Vitali di Fermo per la data zero della tournée. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Padova a Milano passando per Roma, Napoli, Genova, Alghero, Pescara e Catania. Ecco tutti gli appuntamenti live in programma:
- 21 giugno - Fermo · Arena Villa Vitali
- 25 giugno – Padova · Sherwood Festival
- 27 giugno – Collegno (TO) · Flowers Festival
- 4 luglio – Pratolino (FI) · Musart Festival
- 10 luglio – Roma · Rock in Roma
- 11 luglio – Napoli · Ex Base Nato
- 15 luglio – Pisa · Summer Knights
- 17 luglio – Genova · Altraonda Festival
- 26 luglio - Tarvisio · No Borders Music Festival
- 24 luglio – Cernobbio (CO) · Sound Lake Park Festival
- 1 agosto – Assisi (PG) · Suoni Controvento
- 2 agosto – Santa Sofia (FC) · Acieloaperto Festival
- 6 agosto - La Spezia · Piazza Europa
- 9 agosto – Locorotondo (BA) · Locus Festival
- 11 agosto – Alghero (SS) · Alguer Summer Festival
- 13 agosto – Roccella Jonica (RC) · Roccella Summer Festival
- 22 agosto – Pescara · Terrasound Festival
- 29 agosto - Mantova · Esedra di Palazzo Te
- 5 settembre – Catania · Wave Summer Music
- 11 settembre – Milano · Parco della Musica
Mannarino è tra i cantautori più apprezzati del panorama italiano. Nel 2009 l’artista ha lanciato il suo primo album Bar della rabbia ottenendo subito il favore del pubblico e della critica. Tra i suoi lavori troviamo Al monte del 2014 e Apriti cielo del 2017. Per quanto riguarda i brani, citiamo Me so' mbriacato, Marylou e Arca di Noè.
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