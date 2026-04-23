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Mannarino, è uscito il nuovo singolo Per un po’ d’amore

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Tra poche settimane il cantautore darà il via al suo nuovo tour. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Padova a Milano passando per Roma, Napoli, Genova, Alghero, Pescara e Catania

Venerdì 8 maggio Mannarino pubblicherà il nuovo album Primo amore. In attesa dell’uscita del progetto discografico, il cantautore ha lanciato il secondo singolo Per un po’ d’amore. Attesa per la tournée in partenza a giugno.

mannarino, il nuovo singolo è per un po’ d’amore

A marzo il cantautore ha alzato il sipario sul suo nuovo progetto Primo Amore pubblicando il singolo Ciao. Il cantautore ha parlato del disco in un post sul profilo Instagram da oltre 200.000 follower: “Sono stato lontano, mi sono dovuto perdere per arrivare qui. Ti porto tutto l’amore che ho trovato dall’altra parte del cielo, e che era sempre stato dentro di me”.

 

Ora, il cantautore ha lanciato Per un po’ d’amore, un brano che indaga i sentimenti dell’essere umano tra dubbi, ricerca di risposte e rapporti interpersonali. 

L’artista canta: “Quando il vuoto ti consola / Non pensare che sei sola / Ce ne andiamo via dal mondo / Ma solo per un po’”.

 

Ecco il testo del brano Per un po’ d’amore di Mannarino:

 

Quanta sete di qualcosa

Cosa non lo so

Quanto costa una risposta?

Anche fosse no

Quando il cielo ti divora

Non pensare che sei sola

Siamo nello stesso mondo

Ma solo per un po'

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Per un po' d'amore

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Solo un po' d'amore

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Per un po' d'amore

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Solo un po' d'amore

Qualche giro intorno al sole in un Grand Hotel

Quante cose senza nome

Vedo dentro te

Quando tutto si frantuma

Non pensare che sei una

Siamo nello stesso mondo

Ma solo per un po'

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Per un po' d'amore

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Solo un po' d'amore

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Per un po' d'amore

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Solo un po' d'amore

Fosse solo un'illusione

Un sogno che non c'è

Su una giostra di persone

Sto stringendo te

Quando il vuoto ti consola

Non pensare che sei sola

Ce ne andiamo via dal mondo

Ma solo per un po'

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Per un po' d'amore

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Solo un po' d'amore

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Per un po' d'amore

Per un po' d'amore, per un po' d'amore

Solo un po' d'amore

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Tra poche settimane il cantautore darà il via al suo nuovo tour. Il 21 giugno Mannarino si esibirà all’Arena Villa Vitali di Fermo per la data zero della tournée. Previsti appuntamenti in numerose città italiane: da Padova a Milano passando per Roma, Napoli, Genova, Alghero, Pescara e Catania. Ecco tutti gli appuntamenti live in programma:

  • 21 giugno - Fermo · Arena Villa Vitali
  • 25 giugno – Padova · Sherwood Festival
  • 27 giugno – Collegno (TO) · Flowers Festival
  • 4 luglio – Pratolino (FI) · Musart Festival
  • 10 luglio – Roma · Rock in Roma
  • 11 luglio – Napoli · Ex Base Nato
  • 15 luglio – Pisa · Summer Knights
  • 17 luglio – Genova · Altraonda Festival
  • 26 luglio - Tarvisio · No Borders Music Festival
  • 24 luglio – Cernobbio (CO) · Sound Lake Park Festival
  • 1 agosto – Assisi (PG) · Suoni Controvento
  • 2 agosto – Santa Sofia (FC) · Acieloaperto Festival
  • 6 agosto - La Spezia · Piazza Europa
  • 9 agosto – Locorotondo (BA) · Locus Festival
  • 11 agosto – Alghero (SS) · Alguer Summer Festival
  • 13 agosto – Roccella Jonica (RC) · Roccella Summer Festival
  • 22 agosto – Pescara · Terrasound Festival
  • 29 agosto - Mantova · Esedra di Palazzo Te
  • 5 settembre – Catania · Wave Summer Music
  • 11 settembre – Milano · Parco della Musica

 

Mannarino è tra i cantautori più apprezzati del panorama italiano. Nel 2009 l’artista ha lanciato il suo primo album Bar della rabbia ottenendo subito il favore del pubblico e della critica. Tra i suoi lavori troviamo Al monte del 2014 e Apriti cielo del 2017. Per quanto riguarda i brani, citiamo Me so' mbriacato, Marylou e Arca di Noè.

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