No Borders Music Festival, Mannarino è il Mystery Concert di sabato

Un Mystery Concert, un ospite a sorpresa, che conquista tutti: è Mannarino l’artista che sale sul palco ai Laghi di Fusine per un concerto che, sin dalla prima nota, fa divertire e unire un pubblico che si è fatto guidare dalla curiosità e dalla volontà di ascoltare bella musica dal vivo. Senza, però, conoscere fino all’ultimo istante il cantautore che si sarebbe esibito. Ma al No Borders Music Festival le sorprese, quelle belle, non mancano mai. E il concerto di Mannarino ne è la conferma. IL RACCONTO

Immaginate di programmare una gita ai Laghi di Fusine (siamo nei pressi di Tarvisio, in provincia di Udine) per partecipare a un concerto di cui, però, non sapete nulla. O meglio: di cui conoscete l’orario di inizio e fine. Ma nulla più. Sì: non avete la benché minima idea di chi salirà sul palco, ma vi fidate e andate lo stesso. È quello che in tanti hanno scelto di fare un sabato pomeriggio di luglio, una passeggiata in compagnia e la sorpresa, che poi è diventata una bellissima cantata corale guidata da uno dei musicisti e cantautori più interessanti, ed autentici, degli ultimi anni: Mannarino . Tutto questo è accaduto al No Borders Music Festival , giunto alla sua ventinovesima edizione.

Mannarino, il Musicante del No Borders Music Festival

"Ero qui in vacanza, e non avrei mai immaginato di trovarmi sul palco del No Borders. Mi sto dedicando alla scrittura del nuovo album e per un po’ di tempo non avevo pianificato cavi e concerti…ma eccomi qui!" dice poco dopo aver iniziato a suonare davanti ad un pubblico non espressamente il suo. Ma questo, per Mannarino, non ha importanza. O meglio: è tutto relativo. Perché il cantautore romano, da vero fuoriclasse della musica, è entrato subito in sintonia con i presenti, tanto da instaurare sin dalle prime note un legame con tutti loro. E da lì in poi un concerto a sorpresa è diventato un appuntamento che difficilmente si scorderà.

Un clima musicale perfetto

Sembrava di stare in famiglia: è questo quello che si è percepito, ascoltando il concerto e lo scambio di parole ed energie tra l’artista sul palco e i presenti sul posto. Tanti ragazzi e ragazze, ma anche famiglie con figli, nonni e gruppi di amici, baciati dal sole e dalla musica di Mannarino. “Siete voi il quarto musicista” dice l’artista romano dal palco, vista la partecipazione di tutti ai brani. Una bellissima ubriacatura di musica, quelle che ti fanno sentire vivo, e non fanno venire il mal di testa. Anzi: ti danno l’energia per i giorni successivi. Come direbbe lo stesso Mannarino nel brano Me so 'mbriacato: Ma che caldo qua dentro - Ma che bello il momento! E noi aggiungiamo: al No Borders, festival che va oltre ogni barriera e confine, fisico e culturale, e dove la musica è il vero collante tra migliaia di persone che si incontrano per cantare e trascorrere dei momenti indimenticabili. Anche a sorpresa.