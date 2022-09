Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Totemico. Il viaggio di Alessandro Mannarino all’Arena di Verona inizia con un tempo sospeso, l’eco dei Tamburi e una vibrazione che ci porta in Africa. E giustamente come canta…lasciamo fare alla musica. Potente l’idea di decollare con il continente subsahariano ritmato alle percussioni da tre vestali che fanno fluire bellezza e vita. Le anse del Fiume Nero sono seducenti, quasi lascive, e fanno viaggiare e distruggono i muri che certa umanità vorrebbe costruire. Siamo alla seconda canzone e già la platea è in piedi, tra un sabba e una rave. Gli strumentali non sono solo musica bensì carezze che non fermano l’affogare in immensi occhi d’acqua. Apriti Cielo è il segnale forte che il mare non finisce all’orizzonte, che la vita è una e porta l’amore nella notte scura, come lo è quella dell’Arena. Alla fine arriva il sorriso liberatoria di Alessandro, arriva la consapevolezza che l’Arena è sua. La scaletta non ha cali, come un alchimista Mannarino prepara le sue pozioni che distribuisce come uno stregone. Cantaré è una preghiera laica di una potenza devastante, da sola brucia tutti i vangeli apocrifi, è il nuovo esperanto, è una lingua universale. Gli amori atomici e i letti malinconici de La Banca di New York portano un palco colorato da segmenti fluorescenti e si ha realmente la sensazione che il cuore possa scoppiare dalla felicità. Quanta commozione sul volto di Ale già dalle prime note di Marylou che è travolgente, non c’è una sola persona in Arena che riesca a non seguire le vibrazioni. Per il vino per le donne e per le botte ci porta nella beatitudine di Maddalena, dove anche Giuda ha una anima candida, resa tale dall’amore: una rilettura originale e nabokoviana di un’epopea sacra ed erotica. Si torna sulla terra con Fatte Bacià che è un panacea a tutti gli spigoli che la quotidianità ci mette di fronte. Lei è un talking che pone un dubbio esistenziale infinito…quanto cemento ci vuole per tenere insieme una vita? Le unghie nella schiena che fanno scendere il temporale è una immagine bellissima, un attimo fuggente di spleen contemporaneo. Il totem si illumina, l’esorcismo è compiuto ora possiamo scatenarci con Ballabylonia e con Serenata Lacrimosa che fa entrare in Arena lo spirito del rave.