Gianna Nannini annuncia il nuovo tour nei palasport

Venerdì 28 agosto Gianna Nannini pubblicherà il nuovo singolo Meraviglioso errore scritto con Brunori Sas e Dimartino. Parallelamente all’annuncio dell’uscita del brano, la cantautrice ha svelato le date della tournée in partenza a marzo

Venerdì 28 agosto Gianna Nannini pubblicherà il nuovo singolo Meraviglioso errore scritto con Brunori Sas e Dimartino. Parallelamente all’annuncio dell’uscita del brano, l’artista ha svelato le date della tournée in partenza a marzo. Dopo il concerto evento del 19 settembre al Waldbühne di Berlino, Gianna Nannini tornerà a esibirsi alla data zero in scena a Livorno. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in altre nove città: Milano , Firenze , Padova , Jesolo , Roma , Eboli , Bari , Bologna e infine Torino . Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli in programma:

Gianna Nannini è tra le artiste italiane più acclamate a livello internazionale. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, ricordiamo gli album Profumo, Cuore, Grazie e Hitalia. Per quanto riguarda i brani, citiamo Fotoromanza, I maschi, Meravigliosa creatura, Sei nell’anima, Grazie, Attimo e Ogni tanto. Spazio anche alle collaborazioni: da Salvami con Giorgia (FOTO) a In Italia con Fabri Fibra passando per Nuvole di fango con Fedez. Inoltre, nel 1990 Gianna Nannini ed Edoardo Bennato hanno lanciato Un’estate italiana, inno dei mondiali di calcio.