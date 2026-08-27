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Gianna Nannini annuncia il nuovo tour nei palasport

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Venerdì 28 agosto Gianna Nannini pubblicherà il nuovo singolo Meraviglioso errore scritto con Brunori Sas e Dimartino. Parallelamente all’annuncio dell’uscita del brano, la cantautrice ha svelato le date della tournée in partenza a marzo

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In attesa dell’uscita del nuovo singolo Meraviglioso errore, Gianna Nannini ha annunciato le date del nuovo tour nei palazzetti. Sabato 13 marzo la cantautrice (FOTO) darà il via al tour con lo spettacolo in programma al Modigliani Forum di Livorno.

gianna nannini, tutte le date del tour

 

Venerdì 28 agosto Gianna Nannini pubblicherà il nuovo singolo Meraviglioso errore scritto con Brunori Sas e Dimartino. Parallelamente all’annuncio dell’uscita del brano, l’artista ha svelato le date della tournée in partenza a marzo. Dopo il concerto evento del 19 settembre al Waldbühne di Berlino, Gianna Nannini tornerà a esibirsi alla data zero in scena a Livorno. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in altre nove città: Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e infine Torino. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli in programma:

  • sabato 13 marzo | LIVORNO Modigliani Forum (Data zero)
  • lunedì 15 marzo | MILANO Unipol Forum
  • venerdì 19 marzo | FIRENZE Mandela Forum
  • giovedì 25 marzo | PADOVA Kioene Arena
  • lunedì 29 marzo | JESOLO (VE) Palazzo del Turismo
  • Mercoledì 31 marzo | ROMA Palazzo dello Sport
  • sabato 3 aprile | EBOLI (SA) Palasele
  • martedì 6 aprile | BARI Palaflorio
  • venerdì 9 aprile | BOLOGNA Unipol Arena
  • domenica 11 aprile | TORINO Inalpi Arena

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