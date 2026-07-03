Cinquant'anni di carriera, e per celebrare questo percorso, la cantautrice di Siena sceglie di tornare a uno dei brani che più hanno segnato la sua produzione artistica, affidandogli un nuovo significato e una veste sonora completamente rinnovata. Il risultato è America inc., singolo pubblicato oggi - venerdì 3 luglio 2026 - per EMI / Universal Music Italia, nato dall'incontro con Marracash e dalla produzione condivisa con Dardust

Cinquant'anni di carriera rappresentano un traguardo che permette di rileggere il proprio percorso artistico attraverso una prospettiva diversa. È proprio questa l'idea alla base del nuovo progetto della cantautrice di Siena, che sceglie di riportare al centro uno dei brani più rappresentativi del proprio repertorio, trasformandolo in una rilettura capace di dialogare con il presente. Nasce così America inc., il singolo pubblicato oggi - venerdì 3 luglio 2026 - per EMI / Universal Music Italia, frutto della collaborazione con Marracash e della produzione condivisa con Dardust.

Il testo di America inc.

Cercherò

Mi sono sempre detta: cercherò

troverai

mi hanno sempre detto: troverai

per oggi sto con me

mi basto, nessuno mi vede

e allora accarezzo la mia solitudine

ed ognuno ha il suo corpo

a cui sa cosa chiedere

chiedere, chiedere, chiedere

Fammi sognare

lei si morde la bocca

e si sente l’America

Fammi volare

lui allunga la mano e si tocca l’America

Fammi l’amore

forte, sempre più forte

come fosse l’America

Fammi l’amore

forte sempre più forte

e io sono l’America

no, sì

Ehy America

Giovane e sexy

ci facevi sognare

eri libera ed aperta

ti venivo a trovare

oh sì

il tipo per cui un po’ si impazzisce

con tutte e quelle stelle

quelle strisce

eri una diva o forse noi ti vedevamo in quel modo

così a modo, quasi modo

sei brutta ora che cerchi di tronare grande di nuovo

di nuovo, di nuovo, di nuovo

Quando ognuno è da sempre nella sua solitudine

e regala il suo corpo e non sa cosa chiedere

chiedere, chiedere

fammi volare

fammi volare

lei le mani sui fianchi

come fosse l’America

fammi sognare

fammi sognare

lui che scende e che sale

e si sente l’America

fammi l’amore

lei che pensa ad un altro

e si inventa l’America

Fammi l’amore

forte sempre più forte

ed io sono l’America

na na

giovane e sexy ci facevi sognare

eri libera ed aperta

ti venivo a trovare

il tipo per cui un po’ si impazzisce

con tutte quelle stelle

quelle strisce

Eri una diva

o forse noi ti vedevamo in quel modo

quel modo, quel modo

sei marcia ora che cerchi di tornare grande di nuovo

vaffanculo