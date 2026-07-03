Gianna Nannini, testo e significato del nuovo singolo America inc. feat. MarracashMusica
Cinquant'anni di carriera, e per celebrare questo percorso, la cantautrice di Siena sceglie di tornare a uno dei brani che più hanno segnato la sua produzione artistica, affidandogli un nuovo significato e una veste sonora completamente rinnovata. Il risultato è America inc., singolo pubblicato oggi - venerdì 3 luglio 2026 - per EMI / Universal Music Italia, nato dall'incontro con Marracash e dalla produzione condivisa con Dardust
Gianna Nannini rilancia America con Marracash.
Cinquant'anni di carriera rappresentano un traguardo che permette di rileggere il proprio percorso artistico attraverso una prospettiva diversa. È proprio questa l'idea alla base del nuovo progetto della cantautrice di Siena, che sceglie di riportare al centro uno dei brani più rappresentativi del proprio repertorio, trasformandolo in una rilettura capace di dialogare con il presente. Nasce così America inc., il singolo pubblicato oggi - venerdì 3 luglio 2026 - per EMI / Universal Music Italia, frutto della collaborazione con Marracash e della produzione condivisa con Dardust.
L'operazione non consiste in una semplice riproposizione di un successo del passato. L'artista interviene infatti sul significato stesso della canzone, proponendo una nuova interpretazione che riflette il cambiamento dell'immaginario collettivo rispetto alla fine degli anni Settanta. Anche la copertina accompagna questa evoluzione, richiamando quella storica del 1979 attraverso una reinterpretazione che ne modifica profondamente il valore simbolico.
Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe del brano America inc., che potete ascoltare in fondo a questo articolo.
Il testo di America inc.
Cercherò
Mi sono sempre detta: cercherò
troverai
mi hanno sempre detto: troverai
per oggi sto con me
mi basto, nessuno mi vede
e allora accarezzo la mia solitudine
ed ognuno ha il suo corpo
a cui sa cosa chiedere
chiedere, chiedere, chiedere
Fammi sognare
lei si morde la bocca
e si sente l’America
Fammi volare
lui allunga la mano e si tocca l’America
Fammi l’amore
forte, sempre più forte
come fosse l’America
Fammi l’amore
forte sempre più forte
e io sono l’America
no, sì
Ehy America
Giovane e sexy
ci facevi sognare
eri libera ed aperta
ti venivo a trovare
oh sì
il tipo per cui un po’ si impazzisce
con tutte e quelle stelle
quelle strisce
eri una diva o forse noi ti vedevamo in quel modo
così a modo, quasi modo
sei brutta ora che cerchi di tronare grande di nuovo
di nuovo, di nuovo, di nuovo
Quando ognuno è da sempre nella sua solitudine
e regala il suo corpo e non sa cosa chiedere
chiedere, chiedere
fammi volare
fammi volare
lei le mani sui fianchi
come fosse l’America
fammi sognare
fammi sognare
lui che scende e che sale
e si sente l’America
fammi l’amore
lei che pensa ad un altro
e si inventa l’America
Fammi l’amore
forte sempre più forte
ed io sono l’America
na na
giovane e sexy ci facevi sognare
eri libera ed aperta
ti venivo a trovare
il tipo per cui un po’ si impazzisce
con tutte quelle stelle
quelle strisce
Eri una diva
o forse noi ti vedevamo in quel modo
quel modo, quel modo
sei marcia ora che cerchi di tornare grande di nuovo
vaffanculo
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AMERICA Inc. feat Marracash, nuovo singolo di Gianna Nannini
Un classico reinterpretato alla luce del presente
Con questa nuova versione, Gianna Nannini ripropone uno dei brani simbolo del proprio repertorio trasferendolo nella contemporaneità. Se nella versione originale l'America veniva raccontata come un'immagine provocatoria e fortemente simbolica, oggi il centro della narrazione diventa un sogno che, secondo l'artista, si è progressivamente dissolto.
La collaborazione con Marracash rafforza ulteriormente questa rilettura. L'incontro tra due generazioni differenti e due linguaggi musicali distinti prende forma attraverso una scrittura caratterizzata da un approccio diretto. L'intervento del rapper milanese si inserisce all'interno dell'identità rock del pezzo, contribuendo ad ampliare la prospettiva sul tema affrontato senza alterarne la natura.
A raccontare la nascita del progetto è la stessa Gianna Nannini: “Ho dato una rinfrescata all’AMERICA, l’ho ricantata e ospitato MARRA, si è squagliato il sogno e il vibratore a stelle e strisce, ora è America inc.”
Con queste parole, l'artista spiega anche il significato della nuova copertina. Il simbolo storico dell'edizione originale viene infatti sostituito dall'immagine di una Statua della Libertà che appare mentre si scioglie, una metafora scelta per rappresentare un immaginario profondamente cambiato rispetto a quello della fine degli anni Settanta.
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Il punto di vista di Marracash
Anche Marracash ha spiegato il valore della collaborazione e il modo in cui interpreta questa nuova versione del brano: “America è un pezzo iconico e in questa versione rinfrescata si attualizza, rappresentando un sogno che si è sciolto davanti ai nostri occhi. Gianna è l’icona del rock, del femminismo, e ciò che ci accomuna davvero è l’autenticità”.
Secondo il rapper, la nuova interpretazione riesce ad aggiornare il significato del brano mantenendone intatta l'importanza, trasformando un classico in una riflessione che dialoga con il presente senza ridursi a una semplice operazione celebrativa.
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L'anticipazione della ristampa di California
La pubblicazione di America inc. anticipa inoltre il ritorno di California, lo storico album pubblicato nel 1979. Il disco sarà infatti riproposto il 10 luglio attraverso una ristampa speciale realizzata in tiratura limitata, iniziativa che si inserisce nelle celebrazioni dedicate ai cinquant'anni di carriera discografica di Gianna Nannini.
Con America inc., Gianna Nannini sceglie quindi di recuperare uno dei brani più rappresentativi della propria produzione artistica mantenendone riconoscibile l'identità, ma attribuendogli un significato diverso. Il contributo di Marracash rafforza questa rilettura contemporanea, dando vita a una versione che aggiorna il messaggio originale e lo colloca all'interno di un contesto profondamente cambiato.
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Il via a GIANNAGOLD – The 50 Years Album Celebration
Con l'uscita di America inc. prende ufficialmente il via GIANNAGOLD – The 50 Years Album Celebration, il progetto ideato per celebrare i cinquant'anni di attività discografica di Gianna Nannini. Per inaugurare questo percorso celebrativo, la rocker ha deciso di riprendere America, una delle composizioni più rappresentative della propria carriera, affidandole una nuova veste sonora grazie al lavoro svolto insieme a Dardust e alla partecipazione di Marracash.
Il nuovo singolo si distingue per una rilettura che non punta soltanto a rinnovare l'arrangiamento, ma che modifica anche la prospettiva con cui viene affrontato il tema centrale del brano. Lo stesso titolo, America inc., richiama una visione diversa del mito americano, osservato con uno sguardo più disilluso rispetto al passato.
Di seguito potete ascoltare il nuovo singolo America Inc. di Gianna Nannini feat. Marracash.
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