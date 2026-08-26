Salmo, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Giovedì 27 agosto Salmo sarà in concerto all’ Arena Flegrea , questo l’indirizzo: viale J.F. Kennedy 54, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 . Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist , questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto di Padova:

Dopo l’appuntamento all’Arena Flegrea di Napoli, venerdì 28 agosto Salmo porterà la sua energia al pubblico di Montesilvano. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche, tra i suoi album ricordiamo Midnite, Hellvisback e Playlist. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Russell Crowe e 90 min. Spazio anche alle collaborazioni: da Cabriolet con Sfera Ebbasta a La canzone nostra con Mace e Blanco passando per Overdose d’amore 2024 con Zucchero e Tik Tak con Gabry Ponte.