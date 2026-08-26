Salmo, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dopo l’appuntamento all’Arena Flegrea di Napoli, venerdì 28 agosto Salmo porterà la sua energia al pubblico di Montesilvano. Tra i suoi successi ricordiamo Russell Crowe e 90 min
Penultimo appuntamento con il tour estivo di Salmo. Il 27 agosto il rapper sarà in concerto all’Arena Flegrea di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
salmo a napoli, la possibile scaletta
Giovedì 27 agosto Salmo sarà in concerto all’Arena Flegrea, questo l’indirizzo: viale J.F. Kennedy 54, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto di Padova:
- On Fire
- Russell Crowe
- Stai zitto
- N€UROLOGIA
- 1984
- Papparapà
- Bounce!
- Daytona
- PxM
- Il figlio del prete
- Lunedì
- Cartine corte
- Aldo ritmo
- Sincero
- Criminale
- Eclissi
- A Dio
- La prima volta
- S.A.L.M.O.
- Diavolo in me
- Perdonami
- 90 min
- Il cielo nella stanza
- Marla / Black Widow
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Dopo l’appuntamento all’Arena Flegrea di Napoli, venerdì 28 agosto Salmo porterà la sua energia al pubblico di Montesilvano. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche, tra i suoi album ricordiamo Midnite, Hellvisback e Playlist. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Russell Crowe e 90 min. Spazio anche alle collaborazioni: da Cabriolet con Sfera Ebbasta a La canzone nostra con Mace e Blanco passando per Overdose d’amore 2024 con Zucchero e Tik Tak con Gabry Ponte.
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