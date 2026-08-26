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Salmo, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo l’appuntamento all’Arena Flegrea di Napoli, venerdì 28 agosto Salmo porterà la sua energia al pubblico di Montesilvano. Tra i suoi successi ricordiamo Russell Crowe e 90 min

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Penultimo appuntamento con il tour estivo di Salmo. Il 27 agosto il rapper sarà in concerto all’Arena Flegrea di Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

salmo a napoli, la possibile scaletta

 

Giovedì 27 agosto Salmo sarà in concerto all’Arena Flegrea, questo l’indirizzo: viale J.F. Kennedy 54, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto di Padova:

  • On Fire
  • Russell Crowe
  • Stai zitto
  • N€UROLOGIA
  • 1984
  • Papparapà
  • Bounce!
  • Daytona
  • PxM
  • Il figlio del prete
  • Lunedì
  • Cartine corte
  • Aldo ritmo
  • Sincero
  • Criminale
  • Eclissi
  • A Dio
  • La prima volta
  • S.A.L.M.O.
  • Diavolo in me
  • Perdonami
  • 90 min
  • Il cielo nella stanza
  • Marla / Black Widow

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Dopo l’appuntamento all’Arena Flegrea di Napoli, venerdì 28 agosto Salmo porterà la sua energia al pubblico di Montesilvano. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche, tra i suoi album ricordiamo Midnite, Hellvisback e Playlist. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Russell Crowe e 90 min. Spazio anche alle collaborazioni: da Cabriolet con Sfera Ebbasta a La canzone nostra con Mace e Blanco passando per Overdose d’amore 2024 con Zucchero e Tik Tak con Gabry Ponte.

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