Blanco, la possibile scaletta del concerto ad Alghero

Dopo il concerto ad Alghero, Blanco chiuderà la tournée con gli appuntamenti di domenica 9 agosto a Cinquale e di mercoledì 12 agosto a Baia Domizia. Nell’aprile di quest’anno l’artista ha pubblicato il nuovo album Ma’, certificato disco d’oro

Giovedì 6 agosto Blanco si esibirà ad Alghero per l’appuntamento inserito nel cartellone dell’Alguer Summer Festival. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo, in programma all’Anfiteatro Ivan Graziani, avrà inizio alle ore 21.30 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:

Dopo il concerto ad Alghero, Blanco chiuderà la tournée con gli appuntamenti di domenica 9 agosto a Cinquale per il Vibes Summer Festival e di mercoledì 12 agosto a Baia Domizia per il Baia Domizia Summer Festival. Nell’aprile di quest’anno l’artista ha pubblicato il nuovo album Ma’, certificato disco d’oro. Tra i suoi brani più popolari troviamo Paraocchi, Finché non mi seppelliscono, Nostalgia, L’isola delle rose, Piangere a 90 e Maledetta rabbia. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Un briciolo di allegria con Mina, Ricordi con Elisa (FOTO), Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta e Adrenalina con Baby Gang e Marracash.