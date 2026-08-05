Blanco, la possibile scaletta del concerto ad Alghero

Dopo il concerto ad Alghero, Blanco chiuderà la tournée con gli appuntamenti di domenica 9 agosto a Cinquale e di mercoledì 12 agosto a Baia Domizia. Nell’aprile di quest’anno l’artista ha pubblicato il nuovo album Ma’, certificato disco d’oro
A pochi giorni dal concerto di Gallipoli, Blanco riprenderà il tour portando la sua musica al pubblico di Alghero. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live con la voce di Notti in bianco: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
blanco, la possibile scaletta del concerto
Giovedì 6 agosto Blanco si esibirà ad Alghero per l’appuntamento inserito nel cartellone dell’Alguer Summer Festival. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo, in programma all’Anfiteatro Ivan Graziani, avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 17 aprile al concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo:
- Ti voglio bene, uomo
- L’isola delle rose
- Paraocchi
- Ladro di fiori
- Anche a vent’anni si muore
- Finché non mi seppelliscono
- Fuori dai denti
- Sai cosa c’è
- Maledetta rabbia
- Peggio del diavolo
- Belladonna (Adieu)
- Piangere a 90
- Un briciolo di allegria
- Ricordi
- Lucciole
- La canzone nostra
- Nostalgia
- Los Angeles
- Blu celeste
- Tanto non rinasco
- Woo
- Pornografia (Bianco paradiso)
- Notti in bianco
- 15 dicembre (prima)
- 27 luglio (dopo)
- Mi fai impazzire
- Brividi
- Un posto migliore
- Ma’
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Dopo il concerto ad Alghero, Blanco chiuderà la tournée con gli appuntamenti di domenica 9 agosto a Cinquale per il Vibes Summer Festival e di mercoledì 12 agosto a Baia Domizia per il Baia Domizia Summer Festival. Nell’aprile di quest’anno l’artista ha pubblicato il nuovo album Ma’, certificato disco d’oro. Tra i suoi brani più popolari troviamo Paraocchi, Finché non mi seppelliscono, Nostalgia, L’isola delle rose, Piangere a 90 e Maledetta rabbia. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Un briciolo di allegria con Mina, Ricordi con Elisa (FOTO), Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta e Adrenalina con Baby Gang e Marracash.
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