Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato

Scritta anni fa tra Londra e Parigi, la canzone parla della fine di qualcosa che non si riesce ad accettare
A pochi giorni dall'uscita del nuovo album Ma', atteso per il 3 aprile, Blanco svela la tracklist del progetto e le due collaborazioni che lo arricchiscono: dopo Peggio del diavolo con Gianluca Grignani, arriva ora il nuovo singolo Ricordi con Elisa, disponibile dal 27 marzo sulle piattaforme digitali e in radio.
Il testo
Non ho dormito stanotte
Girano le farfalle rinchiuse in questa stanza
E sono stato volgare
Il tuo letto è un abbraccio
E sopra il tuo corpo cuoce
Entri dalla finestra insieme ai raggi del sole
Arriva il vento e una mattina
Apro una strada infinita
Che ti porta via, che ti porta via
Sparisci dietro una collina
Per il verde della campagna
Che ti porta via, che ti porta via
Ricordi
Che mi hai promesso che poi ritorni
Come uno schiaffo dentro i miei sogni
Io non voglio un'altra vita
Dimmi che non è finita
Adesso ricordi
Che mi hai promesso che poi ritorni
Quel mio riflesso dentro i tuoi occhi
Non è più quello di prima
Ma non dirmi che, non dirmi che
Non dirmi che è finita
Quanto è scomoda una domanda
Se leggera non è, non è
Oggi son felice perché non fai la vittima
Oggi ti do il meglio di me
Perché è impossibile non volerti
Ti spaventi, ma mi aspetti
Sei un faro in mezzo al mare
La luce prima di affondare
Ti ricordi
Che mi hai promesso che poi ritorni
Come uno schiaffo dentro i miei sogni
Io non voglio un'altra vita
Dimmi che non è finita
Adesso ricordi
Che mi hai promesso che poi ritorni
Quel mio riflesso dentro i tuoi occhi
Non è più quello di prima
Ma non dirmi che, non dirmi che
Non dirmi che è finita
Non sarò più come prima
Ma non dirmi che, non dirmi che
Non dirmi che è finita
Il brano e la collaborazione con Elisa
Ricordi nasce qualche anno fa, durante un periodo trascorso da Blanco tra Londra e Parigi. Il brano ha mantenuto nel tempo la sua intensità iniziale, trovando la forma definitiva in studio insieme a Elisa, che ha contribuito a renderlo più profondo e stratificato. Blanco stesso ha spiegato questa scelta: "Elisa è una di provincia come me. Credo che sia autentica, intensa ma anche molto semplice e fragile. La stimo per tutto quello che ha fatto nella sua assurda carriera. Per me è un onore".
Il significato
Ricordi è una canzone sulla fine di qualcosa che non si riesce ad accettare. Il titolo racchiude i ricordi intesi come ciò che rimane di una storia, ma anche come il ritorno di qualcosa che pensavi di aver lasciato indietro. "Sono ricordi che poi ritorni", cantano Blanco ed Elisa. La voce di Elisa, inoltre, non è un semplice featuring: è un contrappunto, come se due voci raccontassero la stessa storia da punti di vista diversi, o la stessa voce che si sdoppia nel momento in cui non riesce più a tenere tutto insieme.
Blanco, la carriera
Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, nasce a Brescia il 10 febbraio 2003. Salito alla ribalta nel 2021 con i successi La canzone nostra e Mi fai impazzire, pubblica il suo disco d'esordio Blu celeste nel settembre dello stesso anno. Nel 2022 vince il Festival di Sanremo con Brividi, duetto con Mahmood con cui rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest, classificandosi al sesto posto. A oggi conta 74 dischi di platino, 8 dischi d'oro e oltre 3 miliardi di stream sulle piattaforme. Nel febbraio 2023, ospite del Festival di Sanremo, presenta il singolo L'isola delle rose ma, innervosito da problemi tecnici, distrugge gli arredi floreali sul palco, attirandosi le critiche dei social. Con Ma' si appresta ora al suo primo tour nei palazzetti, con date tra aprile e maggio 2026 a Jesolo, Firenze, Padova, Torino, Roma, Bari, Eboli, Napoli, Bologna, Milano e Pesaro.