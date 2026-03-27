Blanco, è uscito il singolo Ricordi con Elisa: testo e significato

A pochi giorni dall'uscita del nuovo album Ma', atteso per il 3 aprile, Blanco svela la tracklist del progetto e le due collaborazioni che lo arricchiscono: dopo Peggio del diavolo con Gianluca Grignani, arriva ora il nuovo singolo Ricordi con Elisa, disponibile dal 27 marzo sulle piattaforme digitali e in radio.

Il testo

Non ho dormito stanotte

Girano le farfalle rinchiuse in questa stanza

E sono stato volgare

Il tuo letto è un abbraccio

E sopra il tuo corpo cuoce

Entri dalla finestra insieme ai raggi del sole

Arriva il vento e una mattina

Apro una strada infinita

Che ti porta via, che ti porta via

Sparisci dietro una collina

Per il verde della campagna

Che ti porta via, che ti porta via

Ricordi

Che mi hai promesso che poi ritorni

Come uno schiaffo dentro i miei sogni

Io non voglio un'altra vita

Dimmi che non è finita

Adesso ricordi

Che mi hai promesso che poi ritorni

Quel mio riflesso dentro i tuoi occhi

Non è più quello di prima

Ma non dirmi che, non dirmi che

Non dirmi che è finita

Quanto è scomoda una domanda

Se leggera non è, non è

Oggi son felice perché non fai la vittima

Oggi ti do il meglio di me

Perché è impossibile non volerti

Ti spaventi, ma mi aspetti

Sei un faro in mezzo al mare

La luce prima di affondare

Ti ricordi

Che mi hai promesso che poi ritorni

Come uno schiaffo dentro i miei sogni

Io non voglio un'altra vita

Dimmi che non è finita

Adesso ricordi

Che mi hai promesso che poi ritorni

Quel mio riflesso dentro i tuoi occhi

Non è più quello di prima

Ma non dirmi che, non dirmi che

Non dirmi che è finita

Non sarò più come prima

Ma non dirmi che, non dirmi che

Non dirmi che è finita

Il brano e la collaborazione con Elisa

Ricordi nasce qualche anno fa, durante un periodo trascorso da Blanco tra Londra e Parigi. Il brano ha mantenuto nel tempo la sua intensità iniziale, trovando la forma definitiva in studio insieme a Elisa, che ha contribuito a renderlo più profondo e stratificato. Blanco stesso ha spiegato questa scelta: "Elisa è una di provincia come me. Credo che sia autentica, intensa ma anche molto semplice e fragile. La stimo per tutto quello che ha fatto nella sua assurda carriera. Per me è un onore".

Il significato

Ricordi è una canzone sulla fine di qualcosa che non si riesce ad accettare. Il titolo racchiude i ricordi intesi come ciò che rimane di una storia, ma anche come il ritorno di qualcosa che pensavi di aver lasciato indietro. "Sono ricordi che poi ritorni", cantano Blanco ed Elisa. La voce di Elisa, inoltre, non è un semplice featuring: è un contrappunto, come se due voci raccontassero la stessa storia da punti di vista diversi, o la stessa voce che si sdoppia nel momento in cui non riesce più a tenere tutto insieme.