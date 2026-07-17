Tim Summer Hits 2026, la scaletta e i cantanti di stasera

Introduzione
Torna la grande musica dell'estate su Rai 1: venerdì 17 luglio, in prima serata, debutta la nuova edizione dello show condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu da Piazza del Popolo a Roma. Sul palco della prima puntata oltre venti artisti, da Marco Mengoni con Angelina Mango ad Annalisa, da Emma ai Pinguini Tattici Nucleari. Lo spettacolo è disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2
Quello che devi sapere
Il ritorno in tv
L'estate televisiva entra nel vivo con il ritorno di uno dei suoi appuntamenti più attesi. Questa sera, venerdì 17 luglio, prende il via su Rai 1 il Tim Summer Hits 2026, giunto al quinto anno consecutivo: quattro serate-evento più uno speciale finale per raccontare, tra performance dal vivo e tormentoni in ascesa, la colonna sonora della bella stagione. La cornice è quella, ormai consolidata, di Piazza del Popolo, nel cuore della Capitale, trasformata per l'occasione in una grande arena musicale davanti a migliaia di spettatori.
I cantanti in scaletta
La prima puntata mette subito in campo un cast ricchissimo. Sul palco si alterneranno Angelina Mango e Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma con Emis Killa, Emma, Fabri Fibra, lo stesso Fred De Palma anche in solitaria, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors e Tommaso Paradiso. Un elenco che fotografa bene lo spirito del programma: un jukebox delle canzoni più ascoltate del momento, in cui convivono pop, rap, cantautorato e dance, grandi nomi delle classifiche e talenti emergenti.
I momenti da non perdere
Tra le esibizioni più attese c'è senza dubbio quella che vedrà insieme Angelina Mango e Marco Mengoni, una delle collaborazioni più chiacchierate della stagione, così come l'accoppiata rap formata da Fred De Palma ed Emis Killa. Curiosità anche per il ritorno sul palco estivo di veterane come Arisa e Noemi, per l'energia dei Pinguini Tattici Nucleari e per la presenza di Sal Da Vinci, reduce da un periodo d'oro. Da segnalare che ogni artista ha registrato più di un intervento durante le serate romane: le esibizioni saranno quindi distribuite lungo tutte le puntate del ciclo, con qualche sorpresa in serbo per il pubblico da casa.
I conduttori
Alla guida dello show c'è la collaudata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu, che anche quest'anno accompagnerà il pubblico tra un'esibizione e l'altra con il consueto mix di ritmo e leggerezza. Ad arricchire le serate, a puntate alternate, ci saranno anche i momenti comici affidati a Federico Basso e Cristiano Militello. Lo spettacolo, prodotto da Friends TV e realizzato in collaborazione con Roma Capitale, si conferma così un punto di riferimento dell'intrattenimento estivo di Rai 1, capace di riunire in un'unica edizione oltre ottanta artisti della scena musicale italiana.
Le prossime puntate
Dopo il debutto di questa sera, l'appuntamento con il Tim Summer Hits tornerà in prima serata martedì 21 luglio, poi venerdì 24 e venerdì 31 luglio. A chiudere il ciclo sarà lo speciale Il meglio di Tim Summer Hits, in onda venerdì 7 agosto, una raccolta dei momenti più significativi dell'edizione 2026. Serata dopo serata, il pubblico potrà così scoprire l'intero cast di questa stagione, che spazia dai big come Achille Lauro, Negramaro ed Elettra Lamborghini fino alle proposte più recenti della scena urban.