Tim Summer Hits 2026, la scaletta e i cantanti di stasera

Alla guida dello show c'è la collaudata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu, che anche quest'anno accompagnerà il pubblico tra un'esibizione e l'altra con il consueto mix di ritmo e leggerezza. Ad arricchire le serate, a puntate alternate, ci saranno anche i momenti comici affidati a Federico Basso e Cristiano Militello. Lo spettacolo, prodotto da Friends TV e realizzato in collaborazione con Roma Capitale, si conferma così un punto di riferimento dell'intrattenimento estivo di Rai 1, capace di riunire in un'unica edizione oltre ottanta artisti della scena musicale italiana.