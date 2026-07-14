Andrea Delogu, il primo selfie con Alessandro Marziali

Andrea Delogu non si nasconde più. Dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate, la conduttrice ha scelto di condividere sui propri profili il primo selfie di coppia con Alessandro Marziali.

Lo scatto, pubblicato tra le storie Instagram, la ritrae stretta tra le braccia del compagno sul divano di casa: a corredo, il tag diretto al profilo di lui, la didascalia "Lucky Girl" (ragazza fortunata) impreziosita da un cuore rosso e, come sottofondo musicale, le note di Corazón di Danny Ocean.

Un momento intimo e spontaneo che segna il debutto social ufficiale della coppia, arrivato dopo una lunga fase di riservatezza: Delogu, da sempre molto attiva online quando si tratta di lavoro, è infatti storicamente più cauta nel raccontare la propria vita privata.

Una storia nata lontano dai riflettori

La relazione tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali sarebbe iniziata alla fine del 2025, dopo la chiusura della storia di lei con il modello Luigi Bruno. La frequentazione, vissuta inizialmente nel massimo riserbo, era finita al centro delle cronache rosa lo scorso dicembre, quando i fotografi di Chi avevano sorpreso i due a scambiarsi un bacio sotto il portone di casa della conduttrice, all'epoca impegnata sulla pista di Ballando con le stelle.

Con il passare dei mesi il legame si è consolidato, e la stessa Delogu ha iniziato ad aprirsi pubblicamente: ad aprile, ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, ha confessato di essersi innamorata, mentre a maggio, in un'intervista al magazine F, ha ricordato il primo appuntamento: "Mi ha invitata fuori e mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi. Ho capito che era una persona capace di ascoltare, anche idee un po' fuori dal comune".

Il selfie pubblicato ora arriva quindi come naturale coronamento di un percorso di graduale apertura.