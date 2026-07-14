Marisa Allasio compie 90 anni il 14 luglio. In soli cinque anni di cinema, la bionda torinese trasformò Giovanna di Poveri ma belli nella Venere del boom economico: procace ma mai fatale, civetta con il freno a mano della morale. Poi arrivarono Belle ma povere, Marisa la civetta, il Sanremo 1957 e Venezia, la luna e tu con Alberto Sordi e Nino Manfredi. A ventidue anni sposò il conte Pierfrancesco Calvi di Bergolo e lasciò le scene. Il suo ultimo ruolo fu modernissimo: sottrarsi allo spettacolo e diventare un mito

Sicché il 14 luglio 2026 Marisa Allasio spegne novanta candeline, ma sullo schermo continua a camminare lungo il Tevere con il passo di chi sa perfettamente di essere guardata. E poco importa che siano trascorsi sette decenni. Giovanna di Poveri ma belli abita una stagione perpetua, un’estate romana in cui le canottiere erano bianche, i desideri impuri e le ragazze dovevano rincasare prima che il piacere diventasse peccato.

Il primo ruolo importante arriva nel 1954 con Cuore di mamma di Luigi Capuano. Seguono Le diciottenni di Mario Mattoli, Ragazze d’oggi di Luigi Zampa, Maruzzella e persino il kolossal Guerra e pace di King Vidor. Tuttavia, come spesso accade nella vita e nei melodrammi, il destino ha un nome semplice: Giovanna.

Tra il 1954 e il 1958 gira sedici film: una carriera rapida quanto un colpo di fulmine e altrettanto difficile da spiegare a posteriori. Nel giro di un lustro diventa attrice, diva, conduttrice di Sanremo, fantasia nazionale e infine contessa. Una parabola che oggi richiederebbe quattro stagioni di una serie, un podcast e una processione di contenuti esclusivi. A lei bastarono cinque anni e un costume da bagno.

Maria Luisa Lucia Allasio nasce a Torino il 14 luglio 1936. È figlia di Lucia Rocchietti e Federico Allasio, calciatore e allenatore legato soprattutto al Genoa e al Torino. Seguendo gli spostamenti professionali del padre, vive prima a Genova e poi a Roma, dove studia recitazione con l’attrice teatrale Wanda Capodaglio.

Poveri ma belli, la Venere del Tevere dirige il desiderio

La consacrazione arriva con Poveri ma belli di Dino Risi. Romolo e Salvatore, ovvero Maurizio Arena e Renato Salvatori, sono due splendidi sfaccendati romani. Abitano nei pressi di piazza Navona, lavorano quel tanto che basta per non poter essere accusati formalmente di ozio e corteggiano ogni creatura femminile apparsa nel loro campo visivo.

Poi arriva Giovanna.

Bionda, procace e sorridente, la ragazza lavora nella sartoria del padre. I due amici la osservano come i pastorelli di Fatima di fronte alla Vergine, con la differenza che l’apparizione sfoggia il bikini e dispensa appuntamenti a entrambi. Salvatore le strappa un bacio, Romolo fa altrettanto. Lei non sceglie, rilancia. Non è il premio della competizione maschile: è il banco che accetta le puntate e, quando ne ha voglia, chiude il casinò.

Quando Carlo Ponti era ancora interessato alla produzione, per i tre ruoli principali si pensava a Sophia Loren, Walter Chiari e Ugo Tognazzi. Dopo che Ponti abbandonò il progetto, la produzione passò a Silvio Clementelli per Titanus, che puntò sui volti nuovi di Marisa Allasio, Maurizio Arena e Renato Salvatori: giovani, carnali e credibili come una domenica trascorsa sulle rive del fiume.

Giovanna è una Circe piccolo-borghese, ma senza metamorfosi né sortilegi. Le basta passeggiare, sorridere e lasciare che Romolo e Salvatore perdano da soli il senso della misura. È così che inocula nella commedia italiana il virus del desiderio