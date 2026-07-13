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Bruno Mars a Milano, la possibile scaletta dei concerti a San Siro

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Nel febbraio di quest’anno Bruno Mars ha pubblicato il nuovo album The Romantic, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Tra i suoi lavori più amati troviamo Doo-Wops & Hooligans e Unorthodox Jukebox. L’artista vanta sedici vittorie ai Grammy Awards

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Doppio appuntamento in Italia. Il 14 e il 15 luglio il cantautore e produttore statunitense sarà in concerto a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli della voce di Grenade: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

bruno mars a milano, la possibile scaletta

Martedì 14 e mercoledì 15 luglio Bruno Mars arriverà a Milano per gli unici concerti italiani della tournée mondiale. Questo l’indirizzo dello stadio San Siro: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 19.30. Al momento il cantautore  non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette, attesi i suoi grandi successi: da Marry You a Just The Way You Are passando per Locked Out of Heaven. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Madrid:

  • Risk It All
  • Cha Cha Cha
  • On My Soul
  • 24K Magic
  • Treasure
  • God Was Showing Off
  • I Just Might
  • Perm
  • Why You Wanna Fight?
  • Oh Girl / I Miss You / You Are Everything / I Want To Be Your Man / Please Me
  • That’s What I Like
  • Something Serious
  • Blast Off
  • Silk Sonic Intro
  • 777
  • Fly as Me
  • Smokin Out the Window
  • Leave the Door Open
  • Marry You
  • Die With a Smile
  • It Will Rain / Talking to the Moon / Grenade / When I Was Your Man
  • Versace on the Floor
  • Locked Out of Heaven
  • Just The Way You Are
  • Uptown Funk
  • Dance With Me

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Nel febbraio di quest’anno Bruno Mars ha pubblicato il nuovo album The Romantic, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Tra i suoi lavori più amati troviamo Doo-Wops & Hooligans e Unorthodox Jukebox. L’artista vanta sedici vittorie ai Grammy Awards.

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