Bruno Mars a Milano, la possibile scaletta dei concerti a San Siro

Nel febbraio di quest’anno Bruno Mars ha pubblicato il nuovo album The Romantic, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Tra i suoi lavori più amati troviamo Doo-Wops & Hooligans e Unorthodox Jukebox. L’artista vanta sedici vittorie ai Grammy Awards
Doppio appuntamento in Italia. Il 14 e il 15 luglio il cantautore e produttore statunitense sarà in concerto a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli della voce di Grenade: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
bruno mars a milano, la possibile scaletta
Martedì 14 e mercoledì 15 luglio Bruno Mars arriverà a Milano per gli unici concerti italiani della tournée mondiale. Questo l’indirizzo dello stadio San Siro: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 19.30. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette, attesi i suoi grandi successi: da Marry You a Just The Way You Are passando per Locked Out of Heaven. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Madrid:
- Risk It All
- Cha Cha Cha
- On My Soul
- 24K Magic
- Treasure
- God Was Showing Off
- I Just Might
- Perm
- Why You Wanna Fight?
- Oh Girl / I Miss You / You Are Everything / I Want To Be Your Man / Please Me
- That’s What I Like
- Something Serious
- Blast Off
- Silk Sonic Intro
- 777
- Fly as Me
- Smokin Out the Window
- Leave the Door Open
- Marry You
- Die With a Smile
- It Will Rain / Talking to the Moon / Grenade / When I Was Your Man
- Versace on the Floor
- Locked Out of Heaven
- Just The Way You Are
- Uptown Funk
- Dance With Me
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Nel febbraio di quest’anno Bruno Mars ha pubblicato il nuovo album The Romantic, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Tra i suoi lavori più amati troviamo Doo-Wops & Hooligans e Unorthodox Jukebox. L’artista vanta sedici vittorie ai Grammy Awards.
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