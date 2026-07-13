Bruno Mars a Milano, la possibile scaletta dei concerti a San Siro

Nel febbraio di quest’anno Bruno Mars ha pubblicato il nuovo album The Romantic, arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Tra i suoi lavori più amati troviamo Doo-Wops & Hooligans e Unorthodox Jukebox. L’artista vanta sedici vittorie ai Grammy Awards

Doppio appuntamento in Italia. Il 14 e il 15 luglio il cantautore e produttore statunitense sarà in concerto a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli della voce di Grenade : dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

bruno mars a milano, la possibile scaletta

Martedì 14 e mercoledì 15 luglio Bruno Mars arriverà a Milano per gli unici concerti italiani della tournée mondiale. Questo l’indirizzo dello stadio San Siro: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 19.30. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette, attesi i suoi grandi successi: da Marry You a Just The Way You Are passando per Locked Out of Heaven. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Madrid:

Risk It All

Cha Cha Cha

On My Soul

24K Magic

Treasure

God Was Showing Off

I Just Might

Perm

Why You Wanna Fight?

Oh Girl / I Miss You / You Are Everything / I Want To Be Your Man / Please Me

That’s What I Like

Something Serious

Blast Off

Silk Sonic Intro

777

Fly as Me

Smokin Out the Window

Leave the Door Open

Marry You

Die With a Smile

It Will Rain / Talking to the Moon / Grenade / When I Was Your Man

Versace on the Floor

Locked Out of Heaven

Just The Way You Are

Uptown Funk

Dance With Me