Priscilla Presley, il figlio lancia raccolta fondi per aprire pizzeria

Navarone Garibaldi Garcia , figlio di Priscilla Presley e del produttore musicale Marco Garibaldi, ha creato una raccolta fondi su GoFundMe per avviare un’attività di “pizze biologiche a prezzi accessibili” che vorrebbe gestire dal vialetto di casa sua a Los Angeles. L’uomo, 37 anni, intende infatti raccogliere 5.500 dollari per coprire il costo di un forno industriale per pizza . “Ho sempre desiderato avviare un'attività in proprio, ma il marketing e la pubblicità sono sempre stati un ostacolo, per non parlare delle spese aggiuntive legate alla gestione di un negozio fisico tradizionale”, ha spiegato. L’iniziativa imprenditoriale ha però attirato non solo numerose critiche social , ma anche domande sulla ragione per la quale Garibaldi non ha chiesto aiuto alla madre, nonché ex moglie di Elvis Presley , 81 anni. “Gli invidiosi invidieranno...e sono sicuro che dovrò spiegarlo molte altre volte alle persone ignoranti che pensano che dovrei “chiedere a mia madre” o che io abbia soldi...Sì, ho anche un sacco di bollette da pagare, ho anche un budget da rispettare”, ha replicato su Instagram l'uomo. Come ha dichiarato al sito TMZ, inoltre, a Priscilla Presley “piace l’idea, ma non posso chiederle soldi per ogni idea stravagante che mi viene in mente, altrimenti saremmo entrambi al verde”. Garibaldi ha poi aggiunto di essere convinto che la madre passerà da casa sua per mangiare una pizza.

LE ACCUSE: "PRIVILEGIATO". LA REPLICA

In un post Instagram a difesa della raccolta fondi, Navarone Garibaldi Garcia ha inoltre precisato di essere solito donare “anche ad altre cause” (che includono i “senzatetto”), di soffrire di un “ADHD pazzesco” e di cercare di “fare un sacco di cose”. Ha proseguito: “Se mi buttassi a capofitto ogni volta che penso di avere una grande idea...sarei al verde in due giorni”. Nello stesso post, il figlio di Priscilla Presley ha chiarito di non chiedere comunque donazioni alle persone che non se lo possono permettere. “Offro pizza gratis a chi dona...e sto investendo molti soldi miei per comprare questo forno”, ha precisato. “Chiedo solo aiuto per la parte restante che non rientra nel mio budget”. Nelle Story Instagram ha ulteriormente specificato: “A chi pensa che io stia solo prendendo i soldi della gente...è un forno dannatamente costoso”. Ha aggiunto: “E ho una lista dei donatori. Alcune persone hanno qualche soldo in più...e vogliono un invito a uscire e mangiare pizza gratis a vita quando sono a Los Angeles. Non c’è bisogno di essere negativi. Vi voglio bene”. In seguito, l’uomo ha condiviso le risposte date alle critiche ricevute. Un utente, che l’ha definito un uomo “estremamente privilegiato” e l’ha accusato di non aver “mai lavorato un giorno in vita sua”, ha consigliato all’artista di risparmiare denaro “come fa la maggior parte delle persone normali”. Garibaldi ha replicato: “In realtà non è così che si fa. Credi forse che ogni ristorante venga avviato da una sola persona? Di solito si avvalgono di investitori. Quindi, evidentemente non hai esperienza nel mondo degli affari, perciò probabilmente non dovresti immischiarti. Ho anche recitato in diversi film e ho girato il paese con una rock band. Mi dispiace che i miei lavori siano più divertenti dei tuoi”. In un altro post, sempre riferito allo stesso utente, ha ribadito: “Mi attaccano anche nei messaggi privati...cavolo. Alcune persone hanno problemi con qualsiasi cosa”. Poi, in un video Instagram, dopo aver infornato la prima pizza, ha affermato: “A tutti coloro che hanno dei dubbi, vedrete: ne varrà la pena”. In un altro aggiornamento ha condiviso gli screenshot delle donazioni ricevute su GoFundMe (che, finora, ammontano a 4.366 dollari). “È fantastico. È esattamente quello che speravo quando è iniziata la raccolta fondi", ha detto. "Ora mi sento come se dovessi spiegare l'economia a tutte queste persone che mi odiano per pregiudizio. Ma, sapete, chi dona 20 dollari può venire a prendere una pizza gratis quando vuole. Sto cercando di dare una mano e di ricevere un piccolo aiuto in cambio. E la gente mi odia per questo. È triste”.