Tra i momenti più significativi di Mamma That’s All Right spicca la partecipazione straordinaria di Priscilla Presley, attrice e imprenditrice americana, moglie di Elvis Presley e figura chiave nella tutela della sua eredità artistica e culturale, grazie anche al ruolo avuto nella valorizzazione di Graceland, oggi uno dei luoghi simbolo della musica americana.

Nel documentario offre una riflessione personale sul significato dell’American Dream, individuando proprio in Elvis il suo esempio più autentico: "Credo nel Sogno Americano - dice Priscilla - e non riesco a pensare a un esempio più importante di Elvis. Elvis è cresciuto in circostanze difficili. Ma con la fede e dei genitori che lo amavano, credeva che se avesse lavorato abbastanza duramente per condividere il suo dono divino con il mondo, la musica, ce l'avrebbe fatta. E ce la fece. Comprò la tenuta di Graceland a Memphis per i suoi genitori, e quella casa divenne il simbolo del suo personale Sogno Americano. Era il posto che chiamava casa".

Dietro il mito della leggenda del rock emerge il racconto di un’origine umile, di una famiglia e della convinzione che il talento possa ancora cambiare il destino di una persona. Un messaggio che il film mette in dialogo con le storie dei musicisti italiani protagonisti, accomunati dallo stesso desiderio di inseguire, attraverso la musica, una nuova possibilità di futuro.

Priscilla Prisley nel docu-film