Priscilla Presley: "Non è facile superare la morte di Lisa Marie"

Priscilla Presley sta facendo ancora i conti con la morte dell'unica figlia, Lisa Marie, scomparsa a 54 anni lo scorso gennaio per le complicazioni di un'ostruzione intestinale. L'attrice 78enne, ex moglie di Elvis Presley , lo ha raccontato in un incontro prima della proiezione del film Priscilla di Sofia Coppola , arrivato nelle sale Usa il 3 novembre e atteso nella prossima stagione in Italia dopo essere passato in concorso all'ultima Mostra di Venezia, premiato con la Coppa Volpi all'attrice che interpreta l'ex signora Presley, Cailee Spaeny .

"Non è facile. Non è ancora facile", ha detto davanti Priscilla Presley a giornalisti e fan, riferisce People. "È ancora incredibile, e devo superare tutto questo...devo essere qui per lei". L'ultima volta in cui è stata insieme alla figlia risale ai Golden Globe 2023, quando entrambe hanno tifato perché Austin Butler vincesse il premio come miglior attore in un film drammatico per il suo ruolo del re del rock 'n' roll in Elvis, il biopic di Baz Luhrmann. "Eravamo nel pubblico, ci tenevamo per mano e facevamo il tifo per Austin", ha ricordato Priscilla. "Ovviamente l'ha capito, abbiamo festeggiato ed è stato un momento fantastico e un grande ricordo, perché due giorni dopo è morta. Quindi è stato fantastico trascorrere quel tempo insieme". "Mi ha lasciato molti bei ricordi", ha concluso.