Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Riccione

Dopo lo spettacolo di Riccione, giovedì 16 luglio Emma riprenderà il tour con lo show in scena a Mirano. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée con i numerosi concerti in programma in molte città italiane: da Pisa a Pescara passando per Palermo, Catania e Ancona fino all’appuntamento conclusivo all’Ippodromo Snai San Siro di Milano
Mercoledì 15 luglio Emma Marrone (FOTO) sarà in concerto al Riccione Music City. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della voce di Occhi profondi: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
emma marrone a riccione, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Emma. Il 15 luglio l’artista sarà in concerto sul palco di Piazzale Roma di Riccione. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani più amati della discografia della cantante: da L’amore non mi basta a Io sono bella passando per Apnea, quest’ultimo presentato in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rock in Roma:
- La mia città
- Vita lenta
- Pretaporter
- Iniziamo dalla fine
- Pezzo di cuore
- Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano
- Mezzo mondo
- In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami
- Brutta storia
- Taxi sulla Luna
- Vacci piano
- Latina / Stupida allegria / Con le nuvole
- Femme fatale
- Sinceramente
- Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella
- In Italia
- Antidroga
- Cercavo amore
- Apnea
- L’amore non mi basta
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Dopo lo spettacolo di Riccione, giovedì 16 luglio Emma riprenderà il tour con lo show in scena a Mirano. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée con i numerosi concerti in programma in molte città italiane: da Pisa a Pescara passando per Palermo, Catania e Ancona fino all’appuntamento conclusivo in scena all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Questo il calendario completo del tour:
- 16 luglio, Mirano - Mirano Summer Festival
- 18 luglio, Pisa - Pisa Summer Knights
- 19 luglio, Genova - Altraonda Festival
- 24 luglio, Palermo - Dream Pop Fest
- 25 luglio, Catania - Sotto Il Vulcano Fest
- 1° agosto, Ancona - Piazza Cavour
- 2 agosto, Pescara - Zoo Music Fest
- 4 agosto, Follonica - Follonica Summer Nights
- 9 settembre, Milano - Ippodromo Snai San Siro
A fine giugno Emma ha pubblicato il nuovo singolo Antidroga con Fabri Fibra. Nel corso degli anni la cantante ha collezionato numerose collaborazioni, ricordiamo Vacci piano con Rkomi, Amore cane con Lazza, Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso, Che sogno incredibile con Loredana Bertè e Libre con Álvaro Soler.
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