Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Riccione

emma marrone a riccione, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Emma. Il 15 luglio l’artista sarà in concerto sul palco di Piazzale Roma di Riccione. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani più amati della discografia della cantante: da L’amore non mi basta a Io sono bella passando per Apnea, quest’ultimo presentato in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rock in Roma:

La mia città

Vita lenta

Pretaporter

Iniziamo dalla fine

Pezzo di cuore

Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano

Mezzo mondo

In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami

Brutta storia

Taxi sulla Luna

Vacci piano

Latina / Stupida allegria / Con le nuvole

Femme fatale

Sinceramente

Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella

In Italia

Antidroga

Cercavo amore

Apnea

L’amore non mi basta