La famiglia Leroy, trama e cast del film

Sandrine e Christophe Leroy sono sposati da due decenni e hanno costruito insieme una vita apparentemente completa: una casa in Borgogna, un cane, due figli ormai grandi, Loreleï e Bastien. Ma il tempo e la routine hanno eroso il loro legame, e un giorno Sandrine comunica al marito una decisione maturata da tempo: vuole il divorzio. Per lei è il momento giusto, dato che i ragazzi sono ormai prossimi a lasciare il nido. Christophe, colto alla sprovvista, si rifiuta però di arrendersi e mette in piedi un piano disperato quanto audace: un fine settimana in viaggio con tutta la famiglia, tappa dopo tappa, attraverso i luoghi simbolo della loro storia. L'idea è quella di riaccendere la scintilla ripercorrendo i ricordi condivisi, ma il percorso si rivela ben più accidentato del previsto: tra imprevisti, incomprensioni e ferite mai davvero rimarginate, ciascun membro della famiglia sarà costretto a fare i conti con emozioni rimaste a lungo sospese.