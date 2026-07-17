La famiglia Leroy, trama e cast del film

Introduzione
La commedia francese diretta da Florent Bernard, con protagonisti Charlotte Gainsbourg e José Garcia, va in onda venerdì 17 luglio in prima serata su Rai 3, alle 21.15, ed è disponibile in streaming su RaiPlay. Un road movie agrodolce che racconta il tentativo, tanto romantico quanto improbabile, di un marito di salvare il proprio matrimonio ormai al capolinea
Quello che devi sapere
La messa in onda in chiaro
Una coppia in crisi, due figli adolescenti e un viaggio nella memoria come ultima carta da giocare. Sono gli ingredienti de La famiglia Leroy (titolo originale Nous, les Leroy), la commedia francese del 2024 che segna l'esordio alla regia dello sceneggiatore Florent Bernard e che, venerdì 17 l.uglio, approda in prima serata su Rai 3. Presentato al Festival di Alpe d'Huez e arrivato nelle sale italiane nel settembre 2025 con Wanted Cinema, il film alterna momenti esilaranti e malinconia, interrogandosi con leggerezza su cosa resti di un amore dopo vent'anni di quotidianità.
La trama
Sandrine e Christophe Leroy sono sposati da due decenni e hanno costruito insieme una vita apparentemente completa: una casa in Borgogna, un cane, due figli ormai grandi, Loreleï e Bastien. Ma il tempo e la routine hanno eroso il loro legame, e un giorno Sandrine comunica al marito una decisione maturata da tempo: vuole il divorzio. Per lei è il momento giusto, dato che i ragazzi sono ormai prossimi a lasciare il nido. Christophe, colto alla sprovvista, si rifiuta però di arrendersi e mette in piedi un piano disperato quanto audace: un fine settimana in viaggio con tutta la famiglia, tappa dopo tappa, attraverso i luoghi simbolo della loro storia. L'idea è quella di riaccendere la scintilla ripercorrendo i ricordi condivisi, ma il percorso si rivela ben più accidentato del previsto: tra imprevisti, incomprensioni e ferite mai davvero rimarginate, ciascun membro della famiglia sarà costretto a fare i conti con emozioni rimaste a lungo sospese.
I protagonisti
Il cuore del film è il ritratto incrociato dei due coniugi. Sandrine, interpretata da Charlotte Gainsbourg, è una donna emotivamente esausta, consumata da una routine che la soffoca: lavora in un'agenzia di viaggi vendendo vacanze da sogno che lei stessa non ha mai vissuto con il marito. La sua scelta non è un colpo di testa, ma il punto d'arrivo di un logoramento silenzioso. Christophe, che ha il volto di José Garcia, è invece un uomo nostalgico, ancorato al passato, convinto che rievocare i bei momenti basti a ricostruire ciò che si è perso: una figura tragicomica, un perdente magnifico che agisce con testarda ingenuità pur di non guardare in faccia il presente.
Il cast completo
Accanto ai due protagonisti, il film schiera un gruppo di interpreti ben assortito. Lily Aubry presta il volto alla figlia Loreleï, mentre Hadrien Heaulmé è il figlio Bastien. Completano il cast Lyès Salem, il veterano Luis Rego, Louisa Baruk, Sébastien Chassagne e Jérôme Niel. Per Charlotte Gainsbourg, attrice e cantante tra le più amate del cinema d'oltralpe, si tratta di un ruolo giocato sulla sottrazione, lontano dai personaggi più estremi della sua filmografia; José Garcia, noto anche al pubblico italiano per Asterix e Obelix - Il regno di Mezzo, mette invece al servizio della storia la sua comicità malinconica.
L'esordio alla regia di Florent Bernard
Sceneggiatore e autore molto conosciuto in Francia, Florent Bernard firma con questo film il suo primo lungometraggio, attingendo in parte alla propria biografia. Il risultato è una commedia che oscilla tra il grottesco e l'intimo, una decostruzione affettuosa della famiglia tradizionale osservata proprio nel momento della sua possibile disgregazione. Nella tradizione migliore del cinema francese, i temi seri, la crisi di coppia, il rapporto tra genitori e figli, la paura del cambiamento, vengono affrontati con ironia e umanità, senza mai scivolare nel dramma puro né nella farsa.