Chicago Med 11, trama, cast e dove eravamo rimasti

Introduzione
Il medical drama dell'universo One Chicago torna con l'undicesima stagione, composta da 21 episodi, in onda su Italia 1 da giovedì 16 luglio dopo la messa in onda su Sky Serie e in streaming su NOW. Tra i protagonisti confermati S. Epatha Merkerson, Oliver Platt e Jessy Schram, con il ritorno speciale di due volti storici molto amati dai fan: Nick Gehlfuss e Torrey DeVitto. Le nuove puntate ripartono dai colpi di scena del finale della decima stagione, tra una gravidanza inattesa, tagli al budget e un segreto genetico
Quello che devi sapere
Il ritorno in tv
Le porte del Gaffney Chicago Medical Center si riaprono. L'undicesima stagione di Chicago Med, composta da 21 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti da NBC dal 1° ottobre 2025 al 13 maggio 2026, mentre in Italia è arrivata su Sky Serie dal 3 dicembre, con gli episodi disponibili anche in streaming su NOW. La seconda parte della stagione è tornata su Sky dal 20 giugno 2026, mentre da giovedì 16 luglio la serie approda anche in chiaro su Italia 1.
Dove eravamo rimasti, il finale della decima stagione
Le nuove puntate raccolgono l'eredità di un finale denso di svolte. La decima stagione si era chiusa con le dimissioni del dottor Washington, che aveva rifiutato un cambio di ruolo e di stipendio, mentre Sharon Goodwin si trovava costretta a operare tagli al personale. Nel frattempo la dottoressa Lennox aveva scoperto di avere una malattia ereditaria e Hannah Asher aveva appreso di essere incinta, senza sapere chi fosse il padre del bambino. A complicare il quadro, il gesto di Anna, la figlia del dottor Daniel Charles, che nel finale aveva provocato volontariamente un incidente stradale nel pieno di una profonda crisi.
La trama, nuove sfide al Gaffney
L'undicesima stagione riparte proprio da questi nodi irrisolti. Le storyline personali dei medici del Gaffney continuano a svilupparsi, con un'attenzione particolare alla condizione genetica di Caitlin Lenox. Al centro del racconto ci sono anche la gravidanza di Hannah e il suo rapporto con Archer, figura con cui la dottoressa riesce a sentirsi al sicuro, mentre la vita sentimentale di Mitch si complica dopo il riavvicinamento a Sadie. Capitolo delicato anche per la direttrice del Gaffney: dopo aver affrontato la donna che aveva attentato alla sua vita e aver chiuso la relazione con Dennis, Sharon Goodwin cerca finalmente un po' di serenità. Prosegue infine il difficile percorso del dottor Charles, chiamato a fare i conti con le conseguenze delle azioni della figlia.
Il cast
Al timone del Gaffney ci sono i volti storici della serie: S. Epatha Merkerson è Sharon Goodwin, Oliver Platt interpreta lo psichiatra Daniel Charles, Jessy Schram è Hannah Asher, affiancati da Steven Weber nel ruolo di Dean Archer. Lorena Diaz, Marie Tredway e Natalie Zea completano il cast nei panni delle infermiere Doris, Trini e Jackie, mentre manca all'appello Marlyne Barrett, interprete di Maggie Lockwood, in quello che secondo Deadline sarebbe un addio solo temporaneo. Non tornano invece John Earl Jelks (Dennis Washington), la cui uscita è legata direttamente agli eventi del finale precedente, e Ashlei Sharpe Chestnut (Naomi Howard). La sorpresa più attesa dai fan di lunga data è però un'altra: per alcuni episodi tornano Nick Gehlfuss nei panni di Will Halstead e Torrey DeVitto in quelli di Natalie Manning, la coppia "Manstead" che ha segnato le prime stagioni della serie.
Il crossover con Chicago Fire e Chicago P.D.
Immancabile l'appuntamento con l'evento che unisce le tre anime del franchise creato da Dick Wolf. Anche l'undicesima stagione partecipa al tradizionale crossover dell'universo One Chicago: l'evento, intitolato Reckoning, coinvolge Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. in un'unica storia divisa in tre episodi.