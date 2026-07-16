Chicago Med 11, trama, cast e dove eravamo rimasti

Al timone del Gaffney ci sono i volti storici della serie: S. Epatha Merkerson è Sharon Goodwin, Oliver Platt interpreta lo psichiatra Daniel Charles, Jessy Schram è Hannah Asher, affiancati da Steven Weber nel ruolo di Dean Archer. Lorena Diaz, Marie Tredway e Natalie Zea completano il cast nei panni delle infermiere Doris, Trini e Jackie, mentre manca all'appello Marlyne Barrett, interprete di Maggie Lockwood, in quello che secondo Deadline sarebbe un addio solo temporaneo. Non tornano invece John Earl Jelks (Dennis Washington), la cui uscita è legata direttamente agli eventi del finale precedente, e Ashlei Sharpe Chestnut (Naomi Howard). La sorpresa più attesa dai fan di lunga data è però un'altra: per alcuni episodi tornano Nick Gehlfuss nei panni di Will Halstead e Torrey DeVitto in quelli di Natalie Manning, la coppia "Manstead" che ha segnato le prime stagioni della serie.