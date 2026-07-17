Gracie Abrams, è uscito il nuovo album Daughter from Hell

Ecco il terzo album in studio della cantautrice statunitense. Il progetto, composto da 16 brani, rappresenta il seguito di The Secret of Us (Deluxe), pubblicato lo scorso anno, e arriva dopo la versione originale dell’album uscita nel 2024. Un lavoro che segna il ritorno dell'artista dopo un periodo di silenzio successivo alla conclusione del tour e che raccoglie nuove riflessioni personali legate alla crescita, ai cambiamenti e alle sensazioni contrastanti dell’età adulta

La nuova raccolta nasce infatti da un momento di pausa e di distanza, come raccontato dalla stessa artista durante l’esclusivo concerto riservato a pochi spettatori organizzato alla Bowery Ballroom martedì. In quell’occasione, Gracie Abrams ha spiegato il contesto emotivo che ha accompagnato la realizzazione dell’album, raccontando il periodo successivo alla fine del tour e alla separazione dal gruppo di lavoro con cui aveva condiviso quella fase della sua vita.

Gracie Abrams inaugura una nuova fase della propria carriera con l’arrivo di Daughter From Hell, il terzo album in studio della cantautrice. Il progetto, composto da 16 brani, rappresenta il seguito di The Secret of Us (Deluxe), pubblicato lo scorso anno, e arriva dopo la versione originale dell’album uscita nel 2024. Un lavoro che segna il ritorno di Abrams dopo un periodo di silenzio successivo alla conclusione del tour e che raccoglie nuove riflessioni personali legate alla crescita, ai cambiamenti e alle sensazioni contrastanti dell’età adulta.

Un album nato dal silenzio dopo il tour

Parlando della genesi di Daughter From Hell, Gracie Abrams ha raccontato: “This album came from being kind of quiet after we had went our separate ways after tour ended”. La cantautrice ha poi aggiunto: “Being in your 20s is so strange and weird, it can feel lonely in a new way and it can feel like thrilling in a new way. You imagine your future differently all of a sudden and then your adolescence still feels like it’s like right behind” (che in italiano significa: "Avere vent'anni è qualcosa di così strano e particolare: ci si può sentire soli in modo inedito, ma anche provare un'emozione nuova e travolgente. Improvvisamente inizi a immaginare il tuo futuro in modo diverso, eppure hai la sensazione che l'adolescenza sia ancora lì, proprio alle tue spalle").

Le parole dell’artista descrivono una fase caratterizzata da sensazioni ambivalenti, in cui la solitudine e l’entusiasmo convivono mentre il passaggio verso una nuova maturità modifica il modo di guardare al futuro. Per Abrams, il periodo vissuto dopo la fine del tour ha rappresentato uno spazio di introspezione, dal quale è nato il materiale che ha dato forma al suo terzo progetto discografico.