Gracie Abrams, la tracklist dell'album Daughter From Hell

Gracie Abrams ha svelato la tracklist dei 16 brani del terzo album Daughter From Hell, che uscirà il 17 luglio 2026 . Il singolo principale Hit the Wall aprirà il disco. La cantautrice ha annunciato la notizia su Instagram, dove ha pubblicato la copertina in bianco e nero dell’album. L’immagine mostra Abrams sdraiata su un divano e contornata dai titoli delle canzoni. “Sono davvero orgogliosa”, aveva dichiarato lo scorso gennaio in un’intervista a The Hollywood Reporter. “È sicuramente la mia musica preferita in assoluto e mi sento profondamente legata ad essa. Apprezzo molto il fatto che questi album siano come capsule del tempo che racchiudono momenti della mia vita in cui mi trovo, ma in questo momento mi rispecchia davvero molto. Spero che chiunque lo trovi, si connetta con esso e lo faccia suo quando uscirà un giorno”.

IL TOUR

Nel mese di maggio 2026, Gracie Abrams aveva annunciato l’uscita il 17 luglio del suo terzo album in studio, Daughter From Hell, scritto e prodotto in collaborazione con Aaron Dessner, che lavora con lei dai tempi del suo secondo EP, This Is What It Feels Like. “Ci sentirete espandere il nostro vocabolario musicale e spingerci in territori sonori inesplorati, e soprattutto affinare e approfondire il lirismo e l’espressività di Gracie in modi che continuano a stupirmi”, aveva scritto su Instagram Dessner in occasione dell’annuncio del nuovo disco. “Credo che questo album contenga in assoluto il lavoro più toccante e potente che abbiamo mai realizzato insieme: è elevato sotto ogni aspetto e non vedo l’ora che possiate ascoltarlo tutti”. La cantautrice aveva iniziato a lavorare al nuovo progetto mentre stava completando l’edizione deluxe del secondo album The Secret of Us, invece uscito nel 2024. Finora, ha presentato sul palco diversi nuovi brani, come Death Wish, mentre in estate i fan potranno ascoltare in anteprima anche altre canzoni, come Minibar, Men Like You e Cold Goodbyes. In particolare, Abrams ha scritto il primo brano con Audrey Hobert, sua amica di infanzia e già sua collaboratrice nella hit That’s So True. Insieme, in alcuni concerti nell’ultimo anno, entrambe hanno già eseguito live il brano Minibar. Nel dicembre 2024, inoltre, Abrams aveva dichiarato a Nylon di aver volutamente preso tempo per creare nuova musica, sull’esempio della collega Taylor Swift. “Sono ispirata da Taylor in mille modi, ma soprattutto dalla velocità con cui pubblica le sue cose", aveva dichiarato. “Più pubblichi, meno pressione c'è: è così che la vedo io. Voglio continuare a scrivere con questa frequenza, soprattutto in questo periodo. Penso che sarebbe uno spreco non essere aperta”. Nell’inverno 2026, la cantautrice si esibirà nel Look At My Life Tour, che toccherà il Nord America, il Regno Unito e l’Europa. In particolare, in Italia salirà sul palco il 23 e il 24 maggio 2027 all’Unipol Dome a Milano. In alcune date saranno presenti anche artisti come Rachel Chinouriri, Del Water Gap, Jensen McRae, Holly Humberstone e Bella Kay.