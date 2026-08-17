Il gruppo musicale post-punk irlandese ha condiviso il palco con il cantautore, chitarrista e produttore discografico statunitense alla kermesse musicale targata Saint-Malo, in Francia, eseguendo Roman Holiday, brano che proprio il musicista americano aveva contribuito a ispirare. Nel frattempo la band ha annunciato il quinto album, Dopamine Chamber, in uscita per XL Recordings, senza però comunicare ancora una data precisa

L’episodio è arrivato in una fase di grande fermento per il gruppo di Dublino, che ha anche confermato il titolo del suo quinto album, Dopamine Chamber, in uscita per XL Recordings, anche se senza una data precisa.

Sul palco del festival francese, la band irlandese ha infatti condiviso una performance speciale con il cantautore e chitarrista statunitense, eseguendo insieme Roman Holiday, brano che lo stesso Vile aveva contribuito a ispirare.

Il momento più significativo del ritorno dei Fontaines D.C. è stato senz'altro il recente annuncio del nuovo album, tuttavia anche la loro esibizione con Kurt Vile a La Route du Rock è assolutamente degna di nota.

Kurt Vile ospite speciale per Roman Holiday

Durante il concerto a Fort-de-Saint-Père, i Fontaines D.C. hanno accolto Kurt Vile sul palco per una delle collaborazioni più attese del festival. Insieme hanno eseguito Roman Holiday, brano che la band ha spesso collegato all’estetica e all’approccio musicale del cantautore americano.

Il legame tra Vile e la canzone non è nuovo. Grian Chatten aveva già raccontato nel 2022, in un’intervista a Rolling Stone UK, quanto l’artista avesse influenzato la scrittura del brano e la sua atmosfera più rilassata. Il frontman dei Fontaines D.C. aveva ricordato in particolare un concerto visto in Croazia, descrivendo l’atteggiamento sul palco di Vile come un modello quasi opposto rispetto alla tensione pre-show della sua band.

Chatten aveva spiegato: "It’s easy listening first, through songs like ‘Roman Holiday.’ I’d say that song was quite inspired by Kurt Vile; I saw him play in Croatia two years ago when we were playing there and I envied him. The sun was going down and he was able to stand there and chill out. We spend ten minutes before going on stage slapping each other in the face! I envy someone who can send a text to his kid, go off on stage and then just play really well" (in italiano: "È facile da ascoltare, innanzitutto, attraverso canzoni come Roman Holiday. Direi che quella canzone è stata piuttosto influenzata da Kurt Vile. L’ho visto suonare in Croazia due anni fa, quando eravamo lì anche noi, e l’ho invidiato. Il sole stava tramontando e lui poteva starsene lì tranquillo, a rilassarsi. Noi, invece, passiamo i dieci minuti prima di salire sul palco a prenderci a schiaffi in faccia! Invidio chi può mandare un messaggio al proprio figlio, salire sul palco e poi limitarsi a suonare davvero bene").

Quella descrizione trova ora una traduzione concreta proprio sul palco di La Route du Rock, dove i due mondi si sono incontrati in una performance condivisa.